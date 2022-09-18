Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Круговой прокомментировал вызов в сборную России вместо Дивеева

    Защитник «Зенита» Данил Круговой отреагировал на вызов в сборную России.

    — Насколько неожиданным получился вызов? От кого и когда о нем узнал?

    — Были мысли, что вызовут после того, как Дивеев сломался. Но думал, что шансов мало. Очень рад, что выбор пал именно на меня. Буду доказывать своей работой, что достоин быть в сборной России. Дивею скорейшего выздоровления.

    — От кого и где узнал о вызове?

    — Узнал о вызове от администратора сборной. Уже садился в самолет после игры, но позвонил администратор и сказал, что я вызван. Сказал: оставайся в Москве, но я ответил, что нужно домой за кипой и бутсами.

    • 24 сентября Россия сыграет в Бишкеке с Киргизией.
    • Дивеев выбыл до конца года.
    • У Кругового 7 матчей в сезоне РПЛ.

    Новости по теме
    Карпин прокомментировал вызов Кругового в сборную вместо Дивеева
    Круговой: «Есть информация, что матча с Киргизией не будет» 8
    Круговой вызван в сборную России вместо Дивеева
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:42
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11