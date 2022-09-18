Круговой прокомментировал вызов в сборную России вместо Дивеева

Защитник «Зенита» Данил Круговой отреагировал на вызов в сборную России.

— Насколько неожиданным получился вызов? От кого и когда о нем узнал?

— Были мысли, что вызовут после того, как Дивеев сломался. Но думал, что шансов мало. Очень рад, что выбор пал именно на меня. Буду доказывать своей работой, что достоин быть в сборной России. Дивею скорейшего выздоровления.

— От кого и где узнал о вызове?

— Узнал о вызове от администратора сборной. Уже садился в самолет после игры, но позвонил администратор и сказал, что я вызван. Сказал: оставайся в Москве, но я ответил, что нужно домой за кипой и бутсами.