Круговой прокомментировал вызов в сборную России вместо Дивеева

Защитник «Зенита» Данил Круговой отреагировал на вызов в сборную России.
— Насколько неожиданным получился вызов? От кого и когда о нем узнал?
— Были мысли, что вызовут после того, как Дивеев сломался. Но думал, что шансов мало. Очень рад, что выбор пал именно на меня. Буду доказывать своей работой, что достоин быть в сборной России. Дивею скорейшего выздоровления.
— От кого и где узнал о вызове?
— Узнал о вызове от администратора сборной. Уже садился в самолет после игры, но позвонил администратор и сказал, что я вызван. Сказал: оставайся в Москве, но я ответил, что нужно домой за кипой и бутсами.
- 24 сентября Россия сыграет в Бишкеке с Киргизией.
- Дивеев выбыл до конца года.
- У Кругового 7 матчей в сезоне РПЛ.
Источник: Sport24