Терехов: «Сочи» на осетинских пирогах второе место занял. Карпин, думаю, знает об этом, поэтому в сборную не вызвал»

Левый защитник «Сочи» Сергей Терехов пошутил о своем непопадании в состав сборной России на сентябрьский сбор.
– Как проставлялся перед товарищами по команде, когда отмечал свадьбу?
– Как всегда, пироги осетинские. В Сочи от этого наказания или удовольствия никто не уйдет.
– Они же калорийные?
– Слушайте, мы на этих пирогах заняли второе место. В клубе весной на протяжении 50 дней подряд у нас были пироги на базе, и никто не разжирел.
Мы были по фитнес‑статистике одни из лучших в чемпионате.
– Карпин про пироги знает?
– Думаю, знает, поэтому и не вызвал в сборную (смеется).
- 24 сентября Россия проведет товарищеский матч с Киргизией.
- В итоговый состав сборной попали 28 футболистов, все – из РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»