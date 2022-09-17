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    Терехов: «Сочи» на осетинских пирогах второе место занял. Карпин, думаю, знает об этом, поэтому в сборную не вызвал»

    Левый защитник «Сочи» Сергей Терехов пошутил о своем непопадании в состав сборной России на сентябрьский сбор.

    – Как проставлялся перед товарищами по команде, когда отмечал свадьбу?

    – Как всегда, пироги осетинские. В Сочи от этого наказания или удовольствия никто не уйдет.

    – Они же калорийные?

    – Слушайте, мы на этих пирогах заняли второе место. В клубе весной на протяжении 50 дней подряд у нас были пироги на базе, и никто не разжирел.

    Мы были по фитнес‑статистике одни из лучших в чемпионате.

    – Карпин про пироги знает?

    – Думаю, знает, поэтому и не вызвал в сборную (смеется).

    • 24 сентября Россия проведет товарищеский матч с Киргизией.
    • В итоговый состав сборной попали 28 футболистов, все – из РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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