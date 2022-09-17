Терехов: «Сочи» на осетинских пирогах второе место занял. Карпин, думаю, знает об этом, поэтому в сборную не вызвал»

Левый защитник «Сочи» Сергей Терехов пошутил о своем непопадании в состав сборной России на сентябрьский сбор.

– Как проставлялся перед товарищами по команде, когда отмечал свадьбу?

– Как всегда, пироги осетинские. В Сочи от этого наказания или удовольствия никто не уйдет.

– Они же калорийные?

– Слушайте, мы на этих пирогах заняли второе место. В клубе весной на протяжении 50 дней подряд у нас были пироги на базе, и никто не разжирел.

Мы были по фитнес‑статистике одни из лучших в чемпионате.

– Карпин про пироги знает?

– Думаю, знает, поэтому и не вызвал в сборную (смеется).