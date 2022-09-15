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  • Карпин назвал итоговый состав сборной России на сентябрьский сбор

Карпин назвал итоговый состав сборной России на сентябрьский сбор

15 сентября 2022, 12:49
19

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным определился с окончательной заявкой команды на сентябрьский сбор.

В итоговый состав попали 28 футболистов. В расширенном было 35 игроков.

Вратари: Антон Шунин («Динамо»), Михаил Кержаков («Зенит»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Иван Ломаев («Крылья Советов»);

Защитники: Вячеслав Караваев («Зенит»), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия (оба – «Спартак»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба – «Ростов»), Станислав Магкеев («Локомотив»), Сергей Бородин («Краснодар»), Артeм Макарчук («Сочи»);

Полузащитники: Дмитрий Баринов («Локомотив»), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба – «Ростов»), Далер Кузяев, Зелимхан Бакаев, Андрей Мостовой (все – «Зенит»), Никита Кривцов («Краснодар), Александр Коваленко, Максим Глушенков, Роман Ежов (все – «Крылья Советов»), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба – «Динамо»);

Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Николай Комличенко («Ростов»), Александр Соболев («Спартак»).

  • 24 сентября Россия проведет товарищеский матч с Киргизией.
  • Сборная отстранена от участия в международных турнирах.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Россия
Комментарии (19)
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acor94
1663235638
А чего поменялось? Зачем на один товарняк 28 игроков. Они ********** там?
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NewLife
1663236023
Валера, почему бы просто не сделать смесь ростова и синита ?
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alex1951
1663236491
Выбор за Карпушей.Ему виднее. Кто не понравится- на выход. Неужели непонятно,что он работает на переспективу.
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DOCTOR PENALTY
1663243992
Очень странно, что нет Адамова из Сочи.
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Skull_Boy
1663244080
Это не сборная России, а сборная хлама из России
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Клаус
1663247141
Так кого отсеяли то?
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natstync
1663247211
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paracetamol
1663248491
Что там Чалов делает, дух помойки?
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vladimir-7
1663251532
Карпин обозначил свою работу в сборной России по футболу, оправдывая ЗП в ней.
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