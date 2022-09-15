Карпин назвал итоговый состав сборной России на сентябрьский сбор

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным определился с окончательной заявкой команды на сентябрьский сбор.

В итоговый состав попали 28 футболистов. В расширенном было 35 игроков.

Вратари: Антон Шунин («Динамо»), Михаил Кержаков («Зенит»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Иван Ломаев («Крылья Советов»);

Защитники: Вячеслав Караваев («Зенит»), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия (оба – «Спартак»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба – «Ростов»), Станислав Магкеев («Локомотив»), Сергей Бородин («Краснодар»), Артeм Макарчук («Сочи»);

Полузащитники: Дмитрий Баринов («Локомотив»), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба – «Ростов»), Далер Кузяев, Зелимхан Бакаев, Андрей Мостовой (все – «Зенит»), Никита Кривцов («Краснодар), Александр Коваленко, Максим Глушенков, Роман Ежов (все – «Крылья Советов»), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба – «Динамо»);

Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Николай Комличенко («Ростов»), Александр Соболев («Спартак»).