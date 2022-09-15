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    Карпин назвал итоговый состав сборной России на сентябрьский сбор

    Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным определился с окончательной заявкой команды на сентябрьский сбор.

    В итоговый состав попали 28 футболистов. В расширенном было 35 игроков.

    Вратари: Антон Шунин («Динамо»), Михаил Кержаков («Зенит»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Иван Ломаев («Крылья Советов»);

    Защитники: Вячеслав Караваев («Зенит»), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия (оба – «Спартак»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба – «Ростов»), Станислав Магкеев («Локомотив»), Сергей Бородин («Краснодар»), Артeм Макарчук («Сочи»);

    Полузащитники: Дмитрий Баринов («Локомотив»), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба – «Ростов»), Далер Кузяев, Зелимхан Бакаев, Андрей Мостовой (все – «Зенит»), Никита Кривцов («Краснодар), Александр Коваленко, Максим Глушенков, Роман Ежов (все – «Крылья Советов»), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба – «Динамо»);

    Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Николай Комличенко («Ростов»), Александр Соболев («Спартак»).

    • 24 сентября Россия проведет товарищеский матч с Киргизией.
    • Сборная отстранена от участия в международных турнирах.

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    Источник: сайт РФС

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10918

      alex1951 56 минут назад

      Выбор за Карпушей.Ему виднее. Кто не понравится- на выход.
      Неужели непонятно,что он работает на переспективу.

      0
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      Рейтинг: +15509

      NewLife 1 час назад

      Валера, почему бы просто не сделать смесь ростова и синита ?

      1
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      Рейтинг: +3135

      acor94 1 час назад

      А чего поменялось? Зачем на один товарняк 28 игроков. Они ********** там?

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