Ловчев призвал российский спорт отказаться от иностранцев

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что в российском спорте не должно быть легионеров.

«В сегодняшней ситуации Российский футбольный союз и все наши спортивные федерации должны пойти по принципу: зачем нам сейчас нужны иностранцы? Выкачивать деньги? Всe время идет разговор о развитии футбола в стране. Так давайте сейчас!

Как можно не увидеть, что с отъездом иностранных футболистов наш футбол стал интереснее. Потому что пришли русские команды как «Факел», в «Оренбурге» есть тренер иностранец, но он просоветский. Сейчас бы заняться и сказать: нам не нужны здесь иностранцы!» — сказал Ловчев.