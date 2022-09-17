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Ловчев призвал российский спорт отказаться от иностранцев

17 сентября 2022, 01:02
24

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что в российском спорте не должно быть легионеров.

«В сегодняшней ситуации Российский футбольный союз и все наши спортивные федерации должны пойти по принципу: зачем нам сейчас нужны иностранцы? Выкачивать деньги? Всe время идет разговор о развитии футбола в стране. Так давайте сейчас!

Как можно не увидеть, что с отъездом иностранных футболистов наш футбол стал интереснее. Потому что пришли русские команды как «Факел», в «Оренбурге» есть тренер иностранец, но он просоветский. Сейчас бы заняться и сказать: нам не нужны здесь иностранцы!» — сказал Ловчев.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ловчев Евгений
Комментарии (24)
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PAREVG.
1663365952
100% прав. Жили при СССР без легионеров, и выигрывали еврокубки, ОИ, ЧЕ, были призерами ЧМ...
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Sergh4
1663368059
Ловчев абсолютно прав!
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aldo conte
1663378044
На время отцепа от еврокубков это разумно, сейчас можно поиграть своими силами, но когда-то санкции закончатся... Хотя очевидно, что без контактов, общения с иностранцами наш футбол будет деградировать. Наши местные "звезды" без сравнения с хорошими зарубежными футболистами вообразят о себе бог знать что. Когда же мы вернемся в еврокубки, то выяснится, что мы в полной ж**е.
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jek718875
1663387165
Отец Ловчев прав ++++
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Бан
1663389501
Сначала надо определиться, футбол для зрителей или для политики. Зрителям интересен красочный разнообразный футбол вне зависимости кто в него играет. А детский футбик должно поддерживать государство, оно ведь очень богатое (достаточно посмотреть на имущество чиновников). С его конфискации и можно начать поддержку детского футбола.
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Enter2006
1663390528
Ты сам ответил на свой вопрос, "Выкачивать деньги". И некоторые клубы, особенно некоторые ТОП клубы, из-за этого легионеров не отпустят. Более того, они начали им предлагать сумасшедшие по деньгам контракты, т.ч. = Выкачивать деньги.. (( ps: Как играет Зенит без легионеров мы видели...
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САДЫЧОК
1663393546
Российскому спорт нужно Отказаться от Ловчевых , Терюшковых , Губерниевых....
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nik55
1663396488
для развития своих футболистов в стране был бы идеальный вариант----в Европе все равно не играть лет 5 или больше
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NewLife
1663397114
Согласен. Даешь идеологию "чучхэ" по Ловчеву: Откажемся от вражеских адидасов и пум, да что мелочиться - от их компьютеров, телефонов и телевидения, результаты игр нам будет сообщать Ловчев голубиной почтой.
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Ruryu
1663409027
Чтоб отказаться от легов,надо научить своих "работать на пределе" и не за млн рублей,а за меньшее. Какое развитие может быть,когда 18ти летним предлагают миллионные контракты. Да и вообще,данная идея высказана,скорее всего,для "бури в стакане",и обсуждения среди толпы.
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