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    Ловчев призвал российский спорт отказаться от иностранцев

    Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что в российском спорте не должно быть легионеров.

    «В сегодняшней ситуации Российский футбольный союз и все наши спортивные федерации должны пойти по принципу: зачем нам сейчас нужны иностранцы? Выкачивать деньги? Всe время идет разговор о развитии футбола в стране. Так давайте сейчас!

    Как можно не увидеть, что с отъездом иностранных футболистов наш футбол стал интереснее. Потому что пришли русские команды как «Факел», в «Оренбурге» есть тренер иностранец, но он просоветский. Сейчас бы заняться и сказать: нам не нужны здесь иностранцы!» — сказал Ловчев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +43

      Вот как то так 18 минут назад

      Ловчев прав...Накуй легионеров потому что в Расее не будет больше еврокубков...А ни для никого не секрет что легионеров покупали чтобы что то в еврокубках выиграть...А без них -----полный куй был бы в еврокубках...А щас раздолье.Нет еврокубков--пошли накуй легионеры ))) Ловчев гений...Или чо ?

      0
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      Рейтинг: +81

      ЭтожЯ 58 минут назад

      — У капитана солнечный удар… (с)

      1
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      Рейтинг: +527

      Sergh4 1 час назад

      Ловчев абсолютно прав!

      1
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      Рейтинг: +4801

      PAREVG. 1 час назад

      100% прав.
      Жили при СССР без легионеров, и выигрывали еврокубки, ОИ, ЧЕ, были призерами ЧМ...

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      Рейтинг: +2413

      B.G. > PAREVG. 1 час назад

      Дружище, я тебя поддерживаю, но, боюсь, % 80 обитателей этого сайта, другого мнения!

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      Рейтинг: +393

      7:1 > PAREVG. 1 час назад

      лютейший дебилизм из серии "а вот раньше..". всё в мире развивается. и если ты не подстраиваешься - то оказываешься в аутсайдерах. в те времена громких трансферов в европах, подозреваю, было немного, поэтому мы конкурировали. сейчас же рынок, особенно после неймара, взорвался, цены взлетели. и если мы никого не будем покупать, а по-старинке надеяться на свою школу - то дорога нам в ад и киргизию.

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      Рейтинг: +393

      7:1 > PAREVG. 1 час назад

      вся европа давно ускакала вперёд. те, кто тратит на легионеров - сейчас именуются "топ-5 чемпионатов европы". а нам светит ещё более отсталое средневековье, чем сейчас, и разрыв только будет увеличиваться. это как с технологиями, чипами, медициной и т.д. вот где оно сейчас? а я отвечу: в глубокой заднице. как раз по той причине, что в этих областях мы застряли в советском союзе, за который ты так радеешь. тьфу.

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      Рейтинг: +5034

      neim > B.G. 1 час назад

      Не 80 %, а один с ником "7:1" ))).

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      Рейтинг: +5034

      neim > 7:1 1 час назад

      Те, кто тратят на легионеров, это не про футбол, а про то, у кого больше денег и вкуснее пряники ))).

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