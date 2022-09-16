Булыкин: «Локомотив» хочет, чтобы Худяков стал вторым Акинфеевым»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал, что клуб хочет в течение 10+ лет видеть Даниила Худякова основным вратарем.
– Худяков окончательно выбил Гильерме из основного состава?
– Я понял, что в руководстве клуба сделали ставку на молодого голкипера. Хоть и у него были ошибки, но его ставят, наигрывают и хотят, чтобы у «Локомотива» появился второй Игорь Акинфеев.
- Худяков – воспитанник «Локомотива».
- Игрок – племянник бывшего руководителя «Тамбова» Павла Худякова.
- 18-летний Худяков стоит 2 миллиона евро.
Источник: «Спорт день за днем»