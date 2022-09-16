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    Булыкин: «Локомотив» хочет, чтобы Худяков стал вторым Акинфеевым»

    Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал, что клуб хочет в течение 10+ лет видеть Даниила Худякова основным вратарем.

    – Худяков окончательно выбил Гильерме из основного состава?

    – Я понял, что в руководстве клуба сделали ставку на молодого голкипера. Хоть и у него были ошибки, но его ставят, наигрывают и хотят, чтобы у «Локомотива» появился второй Игорь Акинфеев.

    • Худяков – воспитанник «Локомотива».
    • Игрок – племянник бывшего руководителя «Тамбова» Павла Худякова.
    • 18-летний Худяков стоит 2 миллиона евро.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1194

      Hoahin 48 минут назад

      Худяков в порядке, уже в свои 19 лучше бразильской дырки Гилермо

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      Рейтинг: +3136

      acor94 2 часа назад

      Надо бежать из Локо в другой местный топ клуб. Ждём Локо в фнл с таким руководством. Де и вообще. Слишком много московских команд, у остальных хоть история есть, а это то кто?

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