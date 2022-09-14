Лига чемпионов. «Манчестер Сити» уступал к 80-й минуте, но победил «Боруссию» Д. Холанд забил бывшему клубу

Слова не скажу по матчу сити и бд, Холланд машина, и он работает, если первый тайм ноль, то гол, господа хорош, я не удивлюсь , а я не удивлюсь, этот норвежец, новый, Ибрагимович
«Манчестер Сити» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов победил «Боруссию» из Дортмунда. Гости вели, но преимущество не сохранили.
Нападающий манчестерцев Эрлинг Холанд забил своему бывшему клубу.
«Манчестер Сити» в турнире только побеждает. У «Боруссии» после двух туров победа и поражение.
Лига чемпионов. Группа G. 2-й тур
Манчестер Сити (Англия) – Боруссия Д (Германия) – 2:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Беллингем, 56; 1:1 – Стоунз, 80; 2:1 – Холанд, 84.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунз, Аканджи, Аке, Канселу, Де Брейне, Родри, Гюндоган (Силва, 58), Марез (Альварес, 58), Грилиш (Фоден, 58), Холанд (Калвин, 90+2).
«Боруссия»: Мейер, Менье, Зюле, Хуммельс, Геррейру, Озкан (Мукоко, 88), Джан, Беллингем, Ройс (Адейеми, 88), Рейна (Мален, 62), Модест (Шлоттербек, 78).
Предупреждения: Родри, 53; Фоден, 90+4 – Мален, 79; Озкан, 88; Менье, 90+4.