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    Лига чемпионов. «Манчестер Сити» уступал к 80-й минуте, но победил «Боруссию» Д. Холанд забил бывшему клубу

    «Манчестер Сити» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов победил «Боруссию» из Дортмунда. Гости вели, но преимущество не сохранили.

    Нападающий манчестерцев Эрлинг Холанд забил своему бывшему клубу.

    «Манчестер Сити» в турнире только побеждает. У «Боруссии» после двух туров победа и поражение.

    Лига чемпионов. Группа G. 2-й тур

    Манчестер Сити (Англия) – Боруссия Д (Германия) – 2:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Беллингем, 56; 1:1 – Стоунз, 80; 2:1 – Холанд, 84.

    «Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунз, Аканджи, Аке, Канселу, Де Брейне, Родри, Гюндоган (Силва, 58), Марез (Альварес, 58), Грилиш (Фоден, 58), Холанд (Калвин, 90+2).

    «Боруссия»: Мейер, Менье, Зюле, Хуммельс, Геррейру, Озкан (Мукоко, 88), Джан, Беллингем, Ройс (Адейеми, 88), Рейна (Мален, 62), Модест (Шлоттербек, 78).

    Предупреждения: Родри, 53; Фоден, 90+4 – Мален, 79; Озкан, 88; Менье, 90+4.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

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    Источник: Бомбардир.ру

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    14.09.2022 23:54
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2604

      BlackMurder 14 минут назад

      Слова не скажу по матчу сити и бд, Холланд машина, и он работает, если первый тайм ноль, то гол, господа хорош, я не удивлюсь , а я не удивлюсь, этот норвежец, новый, Ибрагимович

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      Рейтинг: +88

      Павлюченко9 > BlackMurder 2 минуты назад

      Холонд запорожец

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      Рейтинг: +88

      Павлюченко9 > BlackMurder 2 минуты назад

      Не сравнивай великого Ибрагимовича с этим понторезом

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      Рейтинг: +88

      Павлюченко9 20 минут назад

      Влахович гораздо сильнее неповоротливого холонда понтореза

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      Рейтинг: +2604

      BlackMurder > Павлюченко9 17 минут назад

      Ну канешь,, тебе эксперту виднее

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      Рейтинг: +88

      Павлюченко9 > BlackMurder 3 минуты назад

      Жаже коментатор сказал что холонд не какущий

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