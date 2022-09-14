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Смолов рассказал, дрался ли с партнерами по команде

14 сентября 2022, 14:56
3

Нападающий «Динамо» Фeдор Смолов рассказал о драках с партнерами.

«Дрался ли я с партнeрами по команде? Да. Думаю, все дрались. Это периодически происходит. Драки могут быть во время или после тренировки.

О чeм я люблю ностальгировать? Наверное, о том времени, когда я был молодым и беззаботным. Сейчас мне 32 года, через два-три года уже придeт время заканчивать с футболом. В 26-27 об этом вообще не думаешь, можно фигнeй позаниматься», — сказал Смолов в ютуб-шоу «AGENTSHOW».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Смолов Федор
Комментарии (3)
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Enter2006
1663161141
В своё время в каратэ когда занимался, в раздевалке после тренировки двое поцапались, мы их разнимать. Они орать друг на друга, а в этот момент Сэнсэй проходил возле раздевалки и услышал. Он ещё раз указал на то, что неоднократно говорил нам на тренировках. Что истинный смысл каратэ - это саморазвитие, как физическое так и душевное. Что каратэ - это самопознание, дзен, этикет, уважение даже к своему противнику, а не махание ногами. Что каратэ наоборот учит избегать драк насколько это возможно, т.к. если ты силён умом и духом - драки не состоится. И только в критических случаях можно применять каратэ вне татами. Это я написал ещё очень коротко. Потом Сэнсэй их двоих дрючил на тренировках примерно месяца три настолько нагрузками,
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