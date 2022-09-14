Смолов рассказал, дрался ли с партнерами по команде

Нападающий «Динамо» Фeдор Смолов рассказал о драках с партнерами.

«Дрался ли я с партнeрами по команде? Да. Думаю, все дрались. Это периодически происходит. Драки могут быть во время или после тренировки.

О чeм я люблю ностальгировать? Наверное, о том времени, когда я был молодым и беззаботным. Сейчас мне 32 года, через два-три года уже придeт время заканчивать с футболом. В 26-27 об этом вообще не думаешь, можно фигнeй позаниматься», — сказал Смолов в ютуб-шоу «AGENTSHOW».