Смолов рассказал, дрался ли с партнерами по команде

Нападающий «Динамо» Фeдор Смолов рассказал о драках с партнерами.
«Дрался ли я с партнeрами по команде? Да. Думаю, все дрались. Это периодически происходит. Драки могут быть во время или после тренировки.
О чeм я люблю ностальгировать? Наверное, о том времени, когда я был молодым и беззаботным. Сейчас мне 32 года, через два-три года уже придeт время заканчивать с футболом. В 26-27 об этом вообще не думаешь, можно фигнeй позаниматься», — сказал Смолов в ютуб-шоу «AGENTSHOW».
- Смолов забил 16 голов и отдал 8 ассистов в 100 матчах за «Динамо».
- В России он также играл за «Краснодар», «Локомотив», «Урал» и «Анжи».
Источник: «Чемпионат»