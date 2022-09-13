Пьянич считает ошибкой переход в «Барселону» в 2020 году

Полузащитник «Аль-Шарджи» Миралем Пьянич вспомнил период выступления за «Барселону»
«Я думал, что это был правильный выбор – подписать контракт с таким клубом, как «Барса». В то время я не знал, что так все получится.
Это было очень сложно. Я никак не ожидал, что попаду в такую сложную ситуацию. Я никогда не ожидал этого», – сказал Пьянич в интервью DAZN.
- Пьянич в сентябре расторг контракт с «Барселоной».
- Прошлый сезон он провел в аренде в «Бешикташе».
- Пьянич перешел в «Барсу» из «Ювентуса» в 2020 году.
Источник: Sport24