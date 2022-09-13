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Пьянич считает ошибкой переход в «Барселону» в 2020 году

13 сентября 2022, 23:21
4

Полузащитник «Аль-Шарджи» Миралем Пьянич вспомнил период выступления за «Барселону»

«Я думал, что это был правильный выбор – подписать контракт с таким клубом, как «Барса». В то время я не знал, что так все получится.

Это было очень сложно. Я никак не ожидал, что попаду в такую ​​сложную ситуацию. Я никогда не ожидал этого», – сказал Пьянич в интервью DAZN.

  • Пьянич в сентябре расторг контракт с «Барселоной».
  • Прошлый сезон он провел в аренде в «Бешикташе».
  • Пьянич перешел в «Барсу» из «Ювентуса» в 2020 году.

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Источник: Sport24
Испания. Примера Барселона Пьянич Миралем
Комментарии (4)
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Таврида
1663101754
"Это было очень сложно. Я никак не ожидал, что попаду в такую ​​сложную ситуацию. Я никогда не ожидал этого, я просто абассался", – сказал Пьянич - " Но теперь, благодаря санкциям, я стал Супергероем и Человеком-Футболистом и снова могу гавкать на Россию" - подытожил Миралем.
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Бывалый1488
1663102297
Пьчнич сам ошибка
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spoubrof5911
1663113914
Зачeм дapить цвeты и пoдаpки, выпpашевать у жeны, снимать пpоститyткy если можно пpосто пoтpаxатьcя. Мoжeшь сам убeдитьcя, вот ccылка ----- https://0a.fit/zex
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Lipatoff
1663158308
А мы сразу знали, что так получиться...
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