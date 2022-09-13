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    Пьянич считает ошибкой переход в «Барселону» в 2020 году

    Полузащитник «Аль-Шарджи» Миралем Пьянич вспомнил период выступления за «Барселону»

    «Я думал, что это был правильный выбор – подписать контракт с таким клубом, как «Барса». В то время я не знал, что так все получится.

    Это было очень сложно. Я никак не ожидал, что попаду в такую ​​сложную ситуацию. Я никогда не ожидал этого», – сказал Пьянич в интервью DAZN.

    • Пьянич в сентябре расторг контракт с «Барселоной».
    • Прошлый сезон он провел в аренде в «Бешикташе».
    • Пьянич перешел в «Барсу» из «Ювентуса» в 2020 году.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 23:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +149

      Таврида 3 минуты назад

      "Это было очень сложно. Я никак не ожидал, что попаду в такую ​​сложную ситуацию. Я никогда не ожидал этого, я просто абассался", – сказал Пьянич - " Но теперь, благодаря санкциям, я стал Супергероем и Человеком-Футболистом и снова могу гавкать на Россию" - подытожил Миралем.

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