Пьянич считает ошибкой переход в «Барселону» в 2020 году

Полузащитник «Аль-Шарджи» Миралем Пьянич вспомнил период выступления за «Барселону»

«Я думал, что это был правильный выбор – подписать контракт с таким клубом, как «Барса». В то время я не знал, что так все получится.

Это было очень сложно. Я никак не ожидал, что попаду в такую ​​сложную ситуацию. Я никогда не ожидал этого», – сказал Пьянич в интервью DAZN.