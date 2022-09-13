Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Хашиг рассказал, обращался ли «Краснодар» в полицию из-за судейства в матче с ЦСКА

    Гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг прокомментировал подачу жалобы клубом на судейство в матче с ЦСКА (1:4) в 9-м туре РПЛ.

    • Матч обслуживал арбитр Сергей Иванов.
    • Хашиг заявлял, что клуб может обратиться в правоохранительные органы по итогам этой игры.

    «Краснодар» обращался в полицию?

    – Мы обратились в ЭСК.

    – Есть ли решение?

    – Пока нет. Эмоциональная ли это история? Давайте не буду я с вами на эту тему сейчас разговаривать. Все узнаете. Все узнаете из наших социальных сетей.

    Новости по теме
    «Краснодар» обратился в ЭСК по четырем эпизодам матча с ЦСКА 6
    Федотов прокомментировал дебют Роши за ЦСКА
    КДК возбудил дело в отношении Кордобы. Он назвал арбитров матча с ЦСКА «говнюками» 30
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:33
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +556

      Красногвардейчик 1 час назад

      Фраер наконец то начинает понимать, что выглядит посмешищем)))) пенальти все по делу....да и по игре ЦСКА их превзошёл по всему.....а вот то что нытиками стали, это очень плохо, лучше думайте как игру улучшить

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11