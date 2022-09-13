Хашиг рассказал, обращался ли «Краснодар» в полицию из-за судейства в матче с ЦСКА

Гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг прокомментировал подачу жалобы клубом на судейство в матче с ЦСКА (1:4) в 9-м туре РПЛ.

Матч обслуживал арбитр Сергей Иванов.

Хашиг заявлял, что клуб может обратиться в правоохранительные органы по итогам этой игры.

– «Краснодар» обращался в полицию?

– Мы обратились в ЭСК.

– Есть ли решение?

– Пока нет. Эмоциональная ли это история? Давайте не буду я с вами на эту тему сейчас разговаривать. Все узнаете. Все узнаете из наших социальных сетей.