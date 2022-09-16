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  • «А мы продолжаем «ныть». «Краснодар» показал разную трактовку аналогичных эпизодов в матче с ЦСКА

«А мы продолжаем «ныть». «Краснодар» показал разную трактовку аналогичных эпизодов в матче с ЦСКА

16 сентября 2022, 14:43
18

«Краснодар» вновь затронул тему судейства в игре девятого тура РПЛ против ЦСКА.

Ранее ЭСК РФС признала верными все пять спорных решений арбитра Сергея Иванова в этом матче.

«А мы продолжаем «ныть»:

1. 45+7’ Забежал игрок ЦСКА. Пенальти не перебивается.

2. 60’ Забежал игрок «Краснодара». Пенальти перебивается», – продемонстрировала разную трактовку аналогичных эпизодов клубная пресс-служба.

  • ЦСКА разгромил «Краснодар» со счетом 4:1.
  • 3 из 4 голов москвичи забили с пенальти.

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Источник: телеграм-канал «Краснодара»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар
Комментарии (18)
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Enter2006
1663329536
Я кстати об этом тоже задумывался. ЭСК = "кручу верчу, нае**ть хочу".
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Mityai90
1663330361
Я не понимаю, че ныть? У быков не было вообще моментов, крому гола Рамиреса, понимаю бы игру хорошую показывали бы, а тут..
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Artemka444
1663335940
Так судьи одну и туже ситуацию судит по разному!!! А должны по одной трактовке. одинаково!!! А коментаторы матч ТВ и типа эксперты постоянно тоже переобуваются!!! А эск вообще разгонять нужно!!!
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Бан
1663337241
Таких нарезок любая команда может сделать.
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Красногвардейчик
1663339014
Краснодар превращается в отвратную команду.....игру проиграли именно по игре, пенальти не причём.....хотя назначены они правильно
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SergioOr
1663345811
Так забежали оба игрока!И ЦСКА и Краснодара. Нытики)) Хорош ныть быки.
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Красногвардейчик
1663355592
Так я чё то не понял.....к прокурору уже не идут?
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