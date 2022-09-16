«А мы продолжаем «ныть». «Краснодар» показал разную трактовку аналогичных эпизодов в матче с ЦСКА

«Краснодар» вновь затронул тему судейства в игре девятого тура РПЛ против ЦСКА.

Ранее ЭСК РФС признала верными все пять спорных решений арбитра Сергея Иванова в этом матче.

«А мы продолжаем «ныть»:

1. 45+7’ Забежал игрок ЦСКА. Пенальти не перебивается.

2. 60’ Забежал игрок «Краснодара». Пенальти перебивается», – продемонстрировала разную трактовку аналогичных эпизодов клубная пресс-служба.