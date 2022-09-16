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    «А мы продолжаем «ныть». «Краснодар» показал разную трактовку аналогичных эпизодов в матче с ЦСКА

    «Краснодар» вновь затронул тему судейства в игре девятого тура РПЛ против ЦСКА.

    Ранее ЭСК РФС признала верными все пять спорных решений арбитра Сергея Иванова в этом матче.

    «А мы продолжаем «ныть»:

    1. 45+7’ Забежал игрок ЦСКА. Пенальти не перебивается.

    2. 60’ Забежал игрок «Краснодара». Пенальти перебивается», – продемонстрировала разную трактовку аналогичных эпизодов клубная пресс-служба.

    • ЦСКА разгромил «Краснодар» со счетом 4:1.
    • 3 из 4 голов москвичи забили с пенальти.

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    Источник: телеграм-канал «Краснодара»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +507

      Бан 12 минут назад

      Таких нарезок любая команда может сделать.

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      Рейтинг: +1414

      Artemka444 34 минуты назад

      Так судьи одну и туже ситуацию судит по разному!!! А должны по одной трактовке. одинаково!!!
      А коментаторы матч ТВ и типа эксперты постоянно тоже переобуваются!!!
      А эск вообще разгонять нужно!!!

      2
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      Рейтинг: +628

      Mityai90 2 часа назад

      Я не понимаю, че ныть? У быков не было вообще моментов, крому гола Рамиреса, понимаю бы игру хорошую показывали бы, а тут..

      2
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      Рейтинг: +9920

      R_a_i_n > Mityai90 2 часа назад

      При чем тут были или не были моменты? Тут говорят о разном подходе к одинаковым моментам.

      6
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      Рейтинг: +4809

      Enter2006 2 часа назад

      Я кстати об этом тоже задумывался. ЭСК = "кручу верчу, нае**ть хочу".

      3
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