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  • Уткин – о дисквалификации Кордобы: «Добьетесь, что все начнут разговаривать как Семак. РПЛ станет лигой без яиц»

Уткин – о дисквалификации Кордобы: «Добьетесь, что все начнут разговаривать как Семак. РПЛ станет лигой без яиц»

15 сентября 2022, 15:49
15

Блогер Василий Уткин отреагировал на дисквалификацию форварда «Краснодара» Джона Кордобы на две игры за оскорбление судей в матче 9-го тура РПЛ с ЦСКА (1:4).

  • Главный арбитр Сергей Иванов по ходу матча назначил 3 пенальти в пользу ЦСКА.
  • Кордоба после 1-го тайма оскорблял судей, назвав их «говнюками».
  • После матча он сказал главном арбитру: «Иванов, еще один пенальти?».

«Дисквалификация Кордобы – это стыдно. Парень выругался про судейство не в миксте и не в интервью, и не на поле. И он не подбежал к камере, чтобы выругаться в нее. Он шел в раздевалку – и все.

Ругаться – право любого человека. Как говорил Гус Хиддинк – it’s a football, it’s not office [это футбол, а не работа – прим. «Бомбардира»].

И это он еще на поле говорил, а не на пути к раздевалке. За это нельзя штрафовать. Вы б еще штрафовали за сказанное в гараже с мужиками или за выбор песен в караоке после игры.

Добьетесь такими путями только того, что люди футбола все начнут разговаривать, как Сергей Семак в 90% случаев – обо всем и ни о чем. А кто не сумеет – потому что Сергей Богданович человек умный и образованный – те будут молчать.

И станете лигой без эмоций, без надрыва и в конечном счете без яиц. Тоже путь. Наверное, есть люди, которые мечтали с детства стать евнухами», – написал Уткин в телеграме.

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Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Краснодар Кордоба Джон Семак Сергей Уткин Василий
Комментарии (15)
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Enter2006
1663246527
Ты опоздал, РПЛ давно уже без яиц. Даже до санкций мы все видели как в еврокубках играют. От этого не радостно ((
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natstync
1663247185
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paracetamol
1663249483
Бюрократы из РФС и РПЛ оччень не любят когда их и их подопечных называют хоффнюками. Бабки делать мешают, к тому же. Вот почему Кордобу сделали крайним.
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Snek
1663250261
Так проблема не в том, что он сказал, а в том, что это Матч ТВ выложил. Тут надо определять рамки того, что может транслировать канал, а что не может. А то возможно Кордоба ещё и высудит неплохую сумму денег.
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ScarlettOgusania
1663250334
Василий, сейчас штрафуют и за разговоры в гараже, и за выбор песен в караоке( а яйца...ну, какие к черту яйца в РПЛ!
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Беспонтий
1663253009
"Человек говно" который лет двадцать не видел свои гениталии (если только в зеркале) будет учить адекватного человека мужественности и принципиальности?
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mihail200606
1663258414
Где там яйца в рпл...вот чемпионшип это яйца..лучше бы его показывали
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