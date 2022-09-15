Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Уткин – о дисквалификации Кордобы: «Добьетесь, что все начнут разговаривать как Семак. РПЛ станет лигой без яиц»

    Блогер Василий Уткин отреагировал на дисквалификацию форварда «Краснодара» Джона Кордобы на две игры за оскорбление судей в матче 9-го тура РПЛ с ЦСКА (1:4).

    • Главный арбитр Сергей Иванов по ходу матча назначил 3 пенальти в пользу ЦСКА.
    • Кордоба после 1-го тайма оскорблял судей, назвав их «говнюками».
    • После матча он сказал главном арбитру: «Иванов, еще один пенальти?».

    «Дисквалификация Кордобы – это стыдно. Парень выругался про судейство не в миксте и не в интервью, и не на поле. И он не подбежал к камере, чтобы выругаться в нее. Он шел в раздевалку – и все.

    Ругаться – право любого человека. Как говорил Гус Хиддинк – it’s a football, it’s not office [это футбол, а не работа – прим. «Бомбардира»].

    И это он еще на поле говорил, а не на пути к раздевалке. За это нельзя штрафовать. Вы б еще штрафовали за сказанное в гараже с мужиками или за выбор песен в караоке после игры.

    Добьетесь такими путями только того, что люди футбола все начнут разговаривать, как Сергей Семак в 90% случаев – обо всем и ни о чем. А кто не сумеет – потому что Сергей Богданович человек умный и образованный – те будут молчать.

    И станете лигой без эмоций, без надрыва и в конечном счете без яиц. Тоже путь. Наверное, есть люди, которые мечтали с детства стать евнухами», – написал Уткин в телеграме.

    Новости по теме
    Глава КДК: «Матч ТВ» не присылал нам видео с Кордобой»
    Тащин: «Матч ТВ» ничего не отправлял в КДК. «Краснодар» ищет причину поражения где угодно, но только не в себе» 1
    Галицкий лично звонил автору видео с оскорблениями Кордобы в адрес судей (Василий Конов) 5
    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:49
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      natstync 25 минут назад

      Первый займ до 15 000 рублей, до 35 дней без процентов, комиссий и прочей фигни----- http://c1t.me/ezaim

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4781

      Enter2006 36 минут назад

      Ты опоздал, РПЛ давно уже без яиц. Даже до санкций мы все видели как в еврокубках играют. От этого не радостно ((

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6763

      mamba9090909 > Enter2006 12 минут назад

      А по твоему, если бы в РПЛ, на поле, во время игры, все матюками разговаривали бы, то в еврокубках были бы на высоте?))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11