Уткин – о дисквалификации Кордобы: «Добьетесь, что все начнут разговаривать как Семак. РПЛ станет лигой без яиц»

Блогер Василий Уткин отреагировал на дисквалификацию форварда «Краснодара» Джона Кордобы на две игры за оскорбление судей в матче 9-го тура РПЛ с ЦСКА (1:4).

Главный арбитр Сергей Иванов по ходу матча назначил 3 пенальти в пользу ЦСКА.

Кордоба после 1-го тайма оскорблял судей, назвав их «говнюками».

После матча он сказал главном арбитру: «Иванов, еще один пенальти?».

«Дисквалификация Кордобы – это стыдно. Парень выругался про судейство не в миксте и не в интервью, и не на поле. И он не подбежал к камере, чтобы выругаться в нее. Он шел в раздевалку – и все.

Ругаться – право любого человека. Как говорил Гус Хиддинк – it’s a football, it’s not office [это футбол, а не работа – прим. «Бомбардира»].

И это он еще на поле говорил, а не на пути к раздевалке. За это нельзя штрафовать. Вы б еще штрафовали за сказанное в гараже с мужиками или за выбор песен в караоке после игры.

Добьетесь такими путями только того, что люди футбола все начнут разговаривать, как Сергей Семак в 90% случаев – обо всем и ни о чем. А кто не сумеет – потому что Сергей Богданович человек умный и образованный – те будут молчать.

И станете лигой без эмоций, без надрыва и в конечном счете без яиц. Тоже путь. Наверное, есть люди, которые мечтали с детства стать евнухами», – написал Уткин в телеграме.