Кордоба оскорблял судей в перерыве матча с ЦСКА

Ну вот действительно, назначь пенальти на Ионове и вопросов бы не было. Во втором тайме похожий пенальти ЦСКА пробил. Так бы и сгоняли, может, в ничейку, а получился какой-то некрасивый разгром, где одних простили, а других - нет.
В эти минуты проходит матч девятого тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром». В первом тайме москвичи реализовали два пенальти.
Работа судей вызвала недовольство форварда «Краснодара» Джона Кордоба. Он оскорблял их в перерыве.
«Мать твою, они все говнюки, дерьмовые рефери», – говорил Кордоба.
- Матч в поле обслуживает ростовчанин Сергей Иванов.
- Кордоба играет в РПЛ с 2021 года.
- В начале 2-го тайма «Краснодар» отыграл 1 мяч.