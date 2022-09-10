Кордоба оскорблял судей в перерыве матча с ЦСКА

В эти минуты проходит матч девятого тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром». В первом тайме москвичи реализовали два пенальти.

Работа судей вызвала недовольство форварда «Краснодара» Джона Кордоба. Он оскорблял их в перерыве.

«Мать твою, они все говнюки, дерьмовые рефери», – говорил Кордоба.