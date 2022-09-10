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    Кордоба оскорблял судей в перерыве матча с ЦСКА

    В эти минуты проходит матч девятого тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром». В первом тайме москвичи реализовали два пенальти.

    Работа судей вызвала недовольство форварда «Краснодара» Джона Кордоба. Он оскорблял их в перерыве.

    «Мать твою, они все говнюки, дерьмовые рефери», – говорил Кордоба.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:47
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +387

      Фитоняшич 48 минут назад

      Ну вот действительно, назначь пенальти на Ионове и вопросов бы не было. Во втором тайме похожий пенальти ЦСКА пробил. Так бы и сгоняли, может, в ничейку, а получился какой-то некрасивый разгром, где одних простили, а других - нет.

      0
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      Рейтинг: +365

      BykAs > Фитоняшич 15 минут назад

      Ионов был вторым на мяче.
      удачи.

      0
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      Рейтинг: +387

      Фитоняшич > BykAs 12 минут назад

      Да иди ты.

      0
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      Рейтинг: +216

      KLINSI 51 минуту назад

      Так и есть.

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      Рейтинг: +387

      Фитоняшич 54 минуты назад

      Ну в принципе пенальти вполне легитимные, ну нарушения, как нарушения.
      Но вот ещё до первого пенальти в ворота Краснодара вполне можно было и поставить на Ионове пенальти. По итогу точно такой же момент, по сути, во втором пенальти ЦСКА был, ну играет человек в мяч, другой в ногу попадает. Разница в чём?
      Ну вот Краснодару за свои судейские приколы прилетает постоянно, я считаю, вполне обоснованно. Спартак к ним приезжает играть , а там Левников так свисточком давит , вес фолы Краснодара пропускает, и вратаря бить можно, и атаки срывает, просто выйти не даёт на чужую половину, пропускают удары Сперцяна по Мозесу, а по итогу четыре баночки летят. А потом Краснодару ставят 2 пенальти в матче с Уралом невнятные. И тут прилетело.

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      Рейтинг: +387

      Фитоняшич 1 час назад

      Завтра ещё сыграет один лидер РПЛ по кол-ву пенальти, кстати.

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      Рейтинг: +28

      ЭтожЯ > Фитоняшич 36 минут назад

      Видишь что гаспром проклятый вытворяет , коней специально вытягивает , чтобы отрыв от Зенита минимизировать .

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      Рейтинг: +387

      Фитоняшич > ЭтожЯ 33 минуты назад

      Ну может в этом году пришла пора разыграть спектакль возвращения ЦСКА триумфального. Мы же не знаем!

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      Рейтинг: +28

      ЭтожЯ > Фитоняшич 30 минут назад

      Да , да , да - заговор и рептилойды . Ну фсястрана то должна знать . Обязательно .

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      Рейтинг: +387

      Фитоняшич > ЭтожЯ 18 минут назад

      ЭтожТЫ ещё видишь какую-то спортивную составляющую в чемпионате. Её уж пять лет как нет.

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      Рейтинг: +28

      ЭтожЯ > Фитоняшич 11 минут назад

      Лига 1 , Бундеслига , Примера - пора закрывать ? В Шотландии и Сербии поинтереснее - там двоевластие .

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      Рейтинг: +387

      Фитоняшич > ЭтожЯ 11 минут назад

      Не путайте причину и следствие.

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      Рейтинг: +28

      ЭтожЯ > Фитоняшич 6 минут назад

      Я ничего не путаю . Во многих первенствах кто-то гегемонит продолжительное время . Но ноют только в России .

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      Рейтинг: +2813

      Ziklop 1 час назад

      назвать дерьмо дерьмом это не оскорбление, этим пид..сам надо ноги переломать!

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      Рейтинг: +844

      SpartakMoskwa 1 час назад

      За такой беспредел их вообще от*уярить нужно

      2
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      Рейтинг: +17327

      житель СПб 1 час назад

      Рискованное мероприятие...

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      Рейтинг: +7432

      nik55 1 час назад

      забыл судей на варе

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