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Глава КДК: «Матч ТВ» не присылал нам видео с Кордобой»

15 сентября 2022, 15:40
4

Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал заявление гендиректора «Краснодара» Владимира Хашига о том, что «Матч ТВ» отправил в комитет видео с оскорблениями форварда Джона Кордобы в адрес судей в матче с ЦСКА (1:4).

«Матч ТВ» не присылал нам видео с Кордобой. К нам оно попало просто из ленты новостей. Перевод делали сами», – заявил Григорьянц.

  • Главный арбитр Сергей Иванов по ходу матча назначил 3 пенальти в пользу ЦСКА.
  • Кордоба после 1-го тайма оскорблял судей, назвав их «говнюками».
  • После матча он сказал главном арбитру: «Иванов, еще один пенальти?».
  • Кордоба дисквалифицирован на два матча.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Кордоба Джон
Комментарии (4)
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R_a_i_n
1663249387
Ого, уже по новостным роликам у нас футболистов дисквалифицируют. Да ещё и по своей инициативе переводом занимаются! Лучше молчать бмож-тв. Дальше будет только хуже!
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Andrew01
1663249978
Да не надо оправдывать крыс!
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Andrew01
1663250072
Когда уже на слово верить будите доносам? - Алё КДК а вот игрок **** сказал про судей плохо... - Спасибо за информацию.... Уже скоро разговаривать футболистам между собой будет нельзя про судейство.
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lordmrv
1663252127
Отмаз защитан! Иди в кассу за деньгами!
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