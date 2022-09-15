Глава КДК: «Матч ТВ» не присылал нам видео с Кордобой»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал заявление гендиректора «Краснодара» Владимира Хашига о том, что «Матч ТВ» отправил в комитет видео с оскорблениями форварда Джона Кордобы в адрес судей в матче с ЦСКА (1:4).
«Матч ТВ» не присылал нам видео с Кордобой. К нам оно попало просто из ленты новостей. Перевод делали сами», – заявил Григорьянц.
- Главный арбитр Сергей Иванов по ходу матча назначил 3 пенальти в пользу ЦСКА.
- Кордоба после 1-го тайма оскорблял судей, назвав их «говнюками».
- После матча он сказал главном арбитру: «Иванов, еще один пенальти?».
- Кордоба дисквалифицирован на два матча.
Источник: «Матч ТВ»