Глава КДК: «Матч ТВ» не присылал нам видео с Кордобой»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал заявление гендиректора «Краснодара» Владимира Хашига о том, что «Матч ТВ» отправил в комитет видео с оскорблениями форварда Джона Кордобы в адрес судей в матче с ЦСКА (1:4).

«Матч ТВ» не присылал нам видео с Кордобой. К нам оно попало просто из ленты новостей. Перевод делали сами», – заявил Григорьянц.