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    Глава КДК: «Матч ТВ» не присылал нам видео с Кордобой»

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал заявление гендиректора «Краснодара» Владимира Хашига о том, что «Матч ТВ» отправил в комитет видео с оскорблениями форварда Джона Кордобы в адрес судей в матче с ЦСКА (1:4).

    «Матч ТВ» не присылал нам видео с Кордобой. К нам оно попало просто из ленты новостей. Перевод делали сами», – заявил Григорьянц.

    • Главный арбитр Сергей Иванов по ходу матча назначил 3 пенальти в пользу ЦСКА.
    • Кордоба после 1-го тайма оскорблял судей, назвав их «говнюками».
    • После матча он сказал главном арбитру: «Иванов, еще один пенальти?».
    • Кордоба дисквалифицирован на два матча.

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    Источник: «Матч ТВ»

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