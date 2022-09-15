«Краснодар» обвинил «Матч ТВ» в дисквалификации Кордобы и прекратил контакты с телеканалом: «Это доносительство»

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг выступил с заявлением по ситуации с дисквалификацией нападающего Джона Кордобы на два матча за оскорбление судей в игре 9-го тура РПЛ с ЦСКА (1:4).

Главный арбитр Сергей Иванов по ходу матча назначил 3 пенальти в пользу ЦСКА.

Кордоба после 1-го тайма оскорблял судей, назвав их «говнюками».

После матча он сказал главном арбитру: «Иванов, еще один пенальти?».

«Наш игрок, Джон Кордоба, лишен работы на две игры. Из-за того, что, заходя в раздевалку в перерыве матча, он высказал вслух свои эмоции. На этот всплеск эмоций, наверное, у него были основания, учитывая то, что в первом тайме судья «пропустил» несколько нарушений на нем.

Сделал он это на испанском языке и без нецензурных слов! Сотрудники «Матч ТВ» сняли это исподтишка, из угла, в тот момент, когда наш футболист их не видел. После этого они отправили это видео в КДК. Этого им показалось мало, и они еще сделали перевод на русский язык.

Мы считаем это доносительством и прекращаем, как клуб, всячески контакты с «Матч ТВ», кроме обусловленных контрактом Мир РПЛ и «Матч ТВ», – заявил Хашиг.