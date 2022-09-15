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  • «Краснодар» обвинил «Матч ТВ» в дисквалификации Кордобы и прекратил контакты с телеканалом: «Это доносительство»

«Краснодар» обвинил «Матч ТВ» в дисквалификации Кордобы и прекратил контакты с телеканалом: «Это доносительство»

15 сентября 2022, 14:18
11

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг выступил с заявлением по ситуации с дисквалификацией нападающего Джона Кордобы на два матча за оскорбление судей в игре 9-го тура РПЛ с ЦСКА (1:4).

  • Главный арбитр Сергей Иванов по ходу матча назначил 3 пенальти в пользу ЦСКА.
  • Кордоба после 1-го тайма оскорблял судей, назвав их «говнюками».
  • После матча он сказал главном арбитру: «Иванов, еще один пенальти?».

«Наш игрок, Джон Кордоба, лишен работы на две игры. Из-за того, что, заходя в раздевалку в перерыве матча, он высказал вслух свои эмоции. На этот всплеск эмоций, наверное, у него были основания, учитывая то, что в первом тайме судья «пропустил» несколько нарушений на нем.

Сделал он это на испанском языке и без нецензурных слов! Сотрудники «Матч ТВ» сняли это исподтишка, из угла, в тот момент, когда наш футболист их не видел. После этого они отправили это видео в КДК. Этого им показалось мало, и они еще сделали перевод на русский язык.

Мы считаем это доносительством и прекращаем, как клуб, всячески контакты с «Матч ТВ», кроме обусловленных контрактом Мир РПЛ и «Матч ТВ», – заявил Хашиг.

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Источник: телеграм-канал «Краснодара»
Россия. Премьер-лига Краснодар Кордоба Джон
Комментарии (11)
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Enter2006
1663241124
Какое "доносительство"? Этим сволочам с Срач ТВ только бабла стричь нужно за "жёлтые сенсации" и не только, неужели только заметили?
Ответить
NewLife
1663241499
Если все так и было, то Срач тв - это не только недоумки, но и подлецы.
Ответить
R_a_i_n
1663242014
От бмож-тв другого и не ожидали!
Ответить
Sviro
1663242183
Стукачи-подонки. А во-вторых, игра закончена и каждый может говорить всё что хочет. Это же не на поле было!! И КДК те ещё ублюдки.
Ответить
nik55
1663242814
матч тв у кого на зарплате ? там все одни крысы
Ответить
edw7777
1663245369
Ну и крысы… Напоминает 37 год.
Ответить
paracetamol
1663248937
Кордоба после 1-го тайма оскорблял судей, назвав их «говнюками»... А что он такое сказал? Чистую правду!
Ответить
владимир миронов
1663249433
Вот времена пошли,во что футбол превратили,отбивают весь интерес к игре.
Ответить
Красногорск_Фан
1663303631
Воспитанность это как раз не заметить чужого промаха. А хамство не только заметить но и всеми этим поделиться. Позор срач тв
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SLADE2019
1663304244
А что, кто то ожидал от этого канала полезное? Там, где Канделаки и Губерниев всегда будет г....м разить. Посмотреть бы на этих козлов, которые съемку сделали и отправили ее.
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