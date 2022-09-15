Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Краснодар» обвинил «Матч ТВ» в дисквалификации Кордобы и прекратил контакты с телеканалом: «Это доносительство»

    Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг выступил с заявлением по ситуации с дисквалификацией нападающего Джона Кордобы на два матча за оскорбление судей в игре 9-го тура РПЛ с ЦСКА (1:4).

    • Главный арбитр Сергей Иванов по ходу матча назначил 3 пенальти в пользу ЦСКА.
    • Кордоба после 1-го тайма оскорблял судей, назвав их «говнюками».
    • После матча он сказал главном арбитру: «Иванов, еще один пенальти?».

    «Наш игрок, Джон Кордоба, лишен работы на две игры. Из-за того, что, заходя в раздевалку в перерыве матча, он высказал вслух свои эмоции. На этот всплеск эмоций, наверное, у него были основания, учитывая то, что в первом тайме судья «пропустил» несколько нарушений на нем.

    Сделал он это на испанском языке и без нецензурных слов! Сотрудники «Матч ТВ» сняли это исподтишка, из угла, в тот момент, когда наш футболист их не видел. После этого они отправили это видео в КДК. Этого им показалось мало, и они еще сделали перевод на русский язык.

    Мы считаем это доносительством и прекращаем, как клуб, всячески контакты с «Матч ТВ», кроме обусловленных контрактом Мир РПЛ и «Матч ТВ», – заявил Хашиг.

    Новости по теме
    Уткин – о дисквалификации Кордобы: «Добьетесь, что все начнут разговаривать как Семак. РПЛ станет лигой без яиц» 21
    Глава КДК: «Матч ТВ» не присылал нам видео с Кордобой» 4
    Тащин: «Матч ТВ» ничего не отправлял в КДК. «Краснодар» ищет причину поражения где угодно, но только не в себе» 2
    Источник: телеграм-канал «Краснодара»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.09.2022 14:18
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +599

      SLADE2019 16 сентября, 07:57

      А что, кто то ожидал от этого канала полезное? Там, где Канделаки и Губерниев всегда будет г....м разить. Посмотреть бы на этих козлов, которые съемку сделали и отправили ее.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5495

      Красногорск_Фан 16 сентября, 07:47

      Воспитанность это как раз не заметить чужого промаха. А хамство не только заметить но и всеми этим поделиться. Позор срач тв

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7124

      владимир миронов 15 сентября, 16:43

      Вот времена пошли,во что футбол превратили,отбивают весь интерес к игре.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17103

      paracetamol 15 сентября, 16:35

      Кордоба после 1-го тайма оскорблял судей, назвав их «говнюками»...
      А что он такое сказал? Чистую правду!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      natstync 15 сентября, 16:07

      Пеpвый займ до 15 000 pублей, до 35 дней без пpоцентов, комиcccий и пpочей фигни!!!!---- http://c1t.me/ezaim

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1073

      Сделаны из Дерева 15 сентября, 15:56

      газпром тв одним словом)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1042

      edw7777 15 сентября, 15:36

      Ну и крысы… Напоминает 37 год.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11478

      Алексей З 15 сентября, 15:15

      " Вторая древнейшая профессия" ( журналистика ) - такое определение просто так не дают.
      Матч-ТВ в этом отношении Лидер спортивной Журналистики ( проституции ) в стране.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7470

      nik55 15 сентября, 14:53

      матч тв у кого на зарплате ? там все одни крысы

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1679

      Sviro 15 сентября, 14:43

      Стукачи-подонки. А во-вторых, игра закончена и каждый может говорить всё что хочет. Это же не на поле было!! И КДК те ещё ублюдки.

      8
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11