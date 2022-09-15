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    Кордоба дисквалифицирован на два матча за оскорбление судей в матче с ЦСКА

    КДК РФС вынес наказание нападающему «Краснодара» Джону Кордобе, который оскорбил судей в матче 9-го тура РПЛ с ЦСКА (1:4).

    Колумбийский футболист дисквалифицирован на два матча, сообщает пресс-служба клуба.

    • Главный арбитр Сергей Иванов по ходу матча назначил 3 пенальти в пользу ЦСКА.
    • Кордоба после 1-го тайма оскорблял судей, назвав их «говнюками».
    • После матча он сказал главном арбитру: «Иванов, еще один пенальти?».

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    Источник: телеграм-канал «Краснодара»

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    15.09.2022 14:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      natstync 15 сентября, 16:07

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      Рейтинг: +791

      Krics 15 сентября, 15:44

      Назвал вещи своими именами- получи дисквалификацию,судья на портачил получи назначение на топовый поединок. Метод кнута и пряника, ихмо.

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      Рейтинг: +4819

      Enter2006 15 сентября, 14:24

      Сказал бы что в плейстейшн играл до матча, и эмоции до сих пор, и это уже подтрибунное помещение. ))А в матче не оскорблял никого. Это Россия - детка )

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