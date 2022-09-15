Кордоба дисквалифицирован на два матча за оскорбление судей в матче с ЦСКА

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КДК РФС вынес наказание нападающему «Краснодара» Джону Кордобе, который оскорбил судей в матче 9-го тура РПЛ с ЦСКА (1:4).
Колумбийский футболист дисквалифицирован на два матча, сообщает пресс-служба клуба.
- Главный арбитр Сергей Иванов по ходу матча назначил 3 пенальти в пользу ЦСКА.
- Кордоба после 1-го тайма оскорблял судей, назвав их «говнюками».
- После матча он сказал главном арбитру: «Иванов, еще один пенальти?».