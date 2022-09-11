«Будем настаивать на расследовании. Были нефутбольные факторы, повлиявшие на результат». «Краснодар» – о судействе в матче с ЦСКА

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг выступил по теме судейства в матче девятого тура РПЛ против ЦСКА (1:4). Москвичи реализовали три пенальти.

«Когда мы увидели, что в матче между командами, которые делят второе-третье места в таблице, коэффициент на победу «Краснодара» составляет 7,5 (например, на линии «Фонбет») и при этом за день ставки на победу ЦСКА в матче упали, поняли сразу, что игра будет непростой.

И игра это подтвердила. Судья Сергей Иванов два абсолютно одинаковых момента (с Алексеем Ионовым и Олакунле Олусегуном) трактует диаметрально противоположным образом. В первом случае – не видя нарушения, во втором – назначая пенальти.

Да и в первом назначенном пенальти сначала был нырок игрока ЦСКА а потом уже касание с вратарем. В третьем же пенальти нечего даже обсуждать, налицо явная, грубая ошибка судьи Иванова, решившего его перебить.

И снова столичный клуб и снова грубые ошибки судей, повлиявшие на результат.

Мы чeтко фиксируем что ничего не меняется. Когда «Краснодар» встречается со столичными клубами, очень часто появляются не футбольные факторы, влияющие на результат.

Мы будем настаивать на расследовании странного совпадения коэффициентов букмекеров матча ЦСКА – «Краснодар» и ошибок судьи Иванова. Возможно, с привлечем для данного расследования правоохранительных органов», – сказал Хашиг.