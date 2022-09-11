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    «Будем настаивать на расследовании. Были нефутбольные факторы, повлиявшие на результат». «Краснодар» – о судействе в матче с ЦСКА

    Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг выступил по теме судейства в матче девятого тура РПЛ против ЦСКА (1:4). Москвичи реализовали три пенальти.

    «Когда мы увидели, что в матче между командами, которые делят второе-третье места в таблице, коэффициент на победу «Краснодара» составляет 7,5 (например, на линии «Фонбет») и при этом за день ставки на победу ЦСКА в матче упали, поняли сразу, что игра будет непростой.

    И игра это подтвердила. Судья Сергей Иванов два абсолютно одинаковых момента (с Алексеем Ионовым и Олакунле Олусегуном) трактует диаметрально противоположным образом. В первом случае – не видя нарушения, во втором – назначая пенальти.

    Да и в первом назначенном пенальти сначала был нырок игрока ЦСКА а потом уже касание с вратарем. В третьем же пенальти нечего даже обсуждать, налицо явная, грубая ошибка судьи Иванова, решившего его перебить.

    И снова столичный клуб и снова грубые ошибки судей, повлиявшие на результат.

    Мы чeтко фиксируем что ничего не меняется. Когда «Краснодар» встречается со столичными клубами, очень часто появляются не футбольные факторы, влияющие на результат.

    Мы будем настаивать на расследовании странного совпадения коэффициентов букмекеров матча ЦСКА – «Краснодар» и ошибок судьи Иванова. Возможно, с привлечем для данного расследования правоохранительных органов», – сказал Хашиг.

    • У защитника «Краснодара» Егора Сорокина нет вопросов по судейству.
    • «Краснодар» не побеждает на «ВЭБ Арене» с 2018 года.
    • ЦСКА вышел в лидеры РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +241

      rac531 25 минут назад

      САЛИХОВА
      «Судьи исполняют глобальный заказ. Для этого и держат Иванова и ему подобных, которые всегда готовы угодить.»
      «Годы идут, а судить грамотно в России так и не научились. Дежавю какое-то»

      0
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      Рейтинг: +174

      НикКин 29 минут назад

      При чем тут обиды когда в нашем спорте все продается и покупается

      1
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      Рейтинг: +241

      rac531 > НикКин 24 минуты назад

      И не только в спорте(

      0
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      Рейтинг: +622

      shahor 47 минут назад

      Понятное дело,что обидно.Очень.Но кто смотрел матч,то все видели-пенали все по делу.К тому же крупный проигрыш...Сочувствую болелам "быков".

      1
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      Рейтинг: +402

      Фитоняшич > shahor 43 минуты назад

      Перебитый пенальти - стыд.

      3
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      Рейтинг: +402

      Фитоняшич 52 минуты назад

      Слушать этот бред про встречу с Московскими клубами уже сил нет.
      Когда у них Кордоба наносит удар в ахил вратарю Спартака, они сидят и молчат в тряпку. Потом возникает эпизод с Соболевым, где они просят и жёлтую карту за неведомый локоть, за какой-то жест, но в упор не видят, что при таком соблюдении правил доскональном, Черников только за толчок Соболева в этом моменте должен получать ЖК, а Кордоба за апелляцию к арбитру. Но эти стандарты только для Спартака у них. А то, что арбитр просто всеми силами мяч на половине поля Спартака оставлял - это они просто хорошо играли так.

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      Рейтинг: +241

      rac531 > Фитоняшич 18 минут назад

      СПАРТАК - КРАСНОДАР 2 : 1
      ЭСК признала ОШИБОЧНЫМ решение КУКУЛЯКА назначить пенальти в ворота «Спартака»

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      Рейтинг: +5404

      Красногорск_Фан 53 минуты назад

      Некрасивая история. Действительно такой разрыв по коэффициентам + последующая ария судьи ничем не может быть обоснован.

      1
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      Рейтинг: +65960

      portero 56 минут назад

      Как всегда сотрясание воздуха, КДК и ЭСК раскажут что всё было правильно, нынчем так судят ЦСКА!!!

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