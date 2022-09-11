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  • «Будем настаивать на расследовании. Были нефутбольные факторы, повлиявшие на результат». «Краснодар» – о судействе в матче с ЦСКА

«Будем настаивать на расследовании. Были нефутбольные факторы, повлиявшие на результат». «Краснодар» – о судействе в матче с ЦСКА

11 сентября 2022, 13:39
25

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг выступил по теме судейства в матче девятого тура РПЛ против ЦСКА (1:4). Москвичи реализовали три пенальти.

«Когда мы увидели, что в матче между командами, которые делят второе-третье места в таблице, коэффициент на победу «Краснодара» составляет 7,5 (например, на линии «Фонбет») и при этом за день ставки на победу ЦСКА в матче упали, поняли сразу, что игра будет непростой.

И игра это подтвердила. Судья Сергей Иванов два абсолютно одинаковых момента (с Алексеем Ионовым и Олакунле Олусегуном) трактует диаметрально противоположным образом. В первом случае – не видя нарушения, во втором – назначая пенальти.

Да и в первом назначенном пенальти сначала был нырок игрока ЦСКА а потом уже касание с вратарем. В третьем же пенальти нечего даже обсуждать, налицо явная, грубая ошибка судьи Иванова, решившего его перебить.

И снова столичный клуб и снова грубые ошибки судей, повлиявшие на результат.

Мы чeтко фиксируем что ничего не меняется. Когда «Краснодар» встречается со столичными клубами, очень часто появляются не футбольные факторы, влияющие на результат.

Мы будем настаивать на расследовании странного совпадения коэффициентов букмекеров матча ЦСКА – «Краснодар» и ошибок судьи Иванова. Возможно, с привлечем для данного расследования правоохранительных органов», – сказал Хашиг.

  • У защитника «Краснодара» Егора Сорокина нет вопросов по судейству.
  • «Краснодар» не побеждает на «ВЭБ Арене» с 2018 года.
  • ЦСКА вышел в лидеры РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар
Комментарии (25)
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portero
1662893357
Как всегда сотрясание воздуха, КДК и ЭСК раскажут что всё было правильно, нынчем так судят ЦСКА!!!
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Красногорск_Фан
1662893535
Некрасивая история. Действительно такой разрыв по коэффициентам + последующая ария судьи ничем не может быть обоснован.
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Фитоняшич
1662893639
Слушать этот бред про встречу с Московскими клубами уже сил нет. Когда у них Кордоба наносит удар в ахил вратарю Спартака, они сидят и молчат в тряпку. Потом возникает эпизод с Соболевым, где они просят и жёлтую карту за неведомый локоть, за какой-то жест, но в упор не видят, что при таком соблюдении правил доскональном, Черников только за толчок Соболева в этом моменте должен получать ЖК, а Кордоба за апелляцию к арбитру. Но эти стандарты только для Спартака у них. А то, что арбитр просто всеми силами мяч на половине поля Спартака оставлял - это они просто хорошо играли так.
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shahor
1662893942
Понятное дело,что обидно.Очень.Но кто смотрел матч,то все видели-пенали все по делу.К тому же крупный проигрыш...Сочувствую болелам "быков".
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НикКин
1662894980
При чем тут обиды когда в нашем спорте все продается и покупается
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somn
1662897096
Третий пенальти - полный беспредел...
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шахта Заполярная
1662898717
Первого пенальти не было, был нырок Чалова Второй пенальти тоже под сомнением. Игрок цска как мне кажется опасно играл прямой нагой. Третий Сафонов отбил и повторный удар уже был с нарушением правил игроком цска. Четвертого Т.Е. перебивать пенальти, судья не имел права т.к. перед тем было нарушение со стороны игроков цска. Как то так. Мне что быки, что кони по барабану.
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ySS
1662902164
Цска выглядел лучше, интереснее, но счет открыл Иванов после падения Фёдора и явно до контакта с вратарем.
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ААМ
1662904244
ЦСКА тянут за уши в ЧР. Позор Москве Тянули СПАМ, но он похоже и с таким судейством не тянет.
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Spalmer
1662904786
1) Чалов перепрыгивает Сафонова. По сути ныряет после мизерного контакта. Мне только 1 вопрос, он должен коленом ударить Сафона в висок? https://skr.sh/sFsOqzIfrNu https://skr.sh/sFsgmlYEXO6 Тогда была бы норм пенка? Ну т.е. контакт был бы не вскользь, вот что б Сафу увезли? =/ 2) Ионов - Мендес. Мендес первый на мяче, а Ионов прст прямой ногой шипами сбоку бьет в игрока ЦСКА. Вообще эт желтая ему должна была бы быть, не? https://skr.sh/sFsACdoQu3J 3) Для сравнения, "аналогичный эпизод" с Караскалем. Нога у Караскаля уходит вниз, она опущена шипами вниз https://skr.sh/sFssRCsTPS5 Но получил прямой с шипами в бедро и в грудь https://skr.sh/sFsTMjCIhBP 4) Гаич вбежал в штрафную во время третьей пенки. Но и ряд игроков быков вбежали раньш
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