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    Сорокин: «Все пенальти в наши в ворота в матче с ЦСКА по делу. Мы выглядели плохо»

    У защитника «Краснодара» Егора Сорокина нет вопросов к трем пенальти в пользу ЦСКА в матче девятого тура РПЛ (1:4).

    «Все три пенальти в наши ворота законные и по делу. VAR посмотрели. Самое важное, что мы не наиграли на победу, выглядели плохо. Если бы мы были лучше, ЦСКА нас догонял, а судьи бы убили, то да. Но здесь все пенальти по делу. Какие вопросы?» – сказал игрок.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +65960

      portero 52 минуты назад

      Черникова нет некому вам люлей выдавать....

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