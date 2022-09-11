Сорокин: «Все пенальти в наши в ворота в матче с ЦСКА по делу. Мы выглядели плохо»

У защитника «Краснодара» Егора Сорокина нет вопросов к трем пенальти в пользу ЦСКА в матче девятого тура РПЛ (1:4).

«Все три пенальти в наши ворота законные и по делу. VAR посмотрели. Самое важное, что мы не наиграли на победу, выглядели плохо. Если бы мы были лучше, ЦСКА нас догонял, а судьи бы убили, то да. Но здесь все пенальти по делу. Какие вопросы?» – сказал игрок.