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    «Краснодар» обратился в ЭСК по четырем эпизодам матча с ЦСКА

    «Краснодар» обратился в ЭСК РФС по итогам матча 9-го тура РПЛ с ЦСКА (1:4).

    Клуб Сергея Галицкого попросил рассмотреть эпизоды с назначенным пенальти в их ворота на 26-й и 45+4-й минутах, а также с непоставленным 11-метровым в ворота ЦСКА на 45+1-й минуте.

    «Краснодар» также попросил рассмотреть эпизод с перебитым пенальти на 59-й минуте.

    • Матч обслуживал арбитр Сергей Иванов.
    • Южане могут обратиться в правоохранительные органы по итогам этой игры.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 08:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13873

      Skull_Boy 25 минут назад

      Пусть лучше Краснодар обратится к своим игрокам, которые и мяч пнуть на 2 метра не могут

      0
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      Рейтинг: +304

      saf05 1 час назад

      Вот по этому в России футбола и нет, только ныть и умеют.

      0
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      Рейтинг: +50411

      MaxRnD > saf05 27 минут назад

      "ЦСКА обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Ростовом»"

      https://bombardir.ru/news/666865-cska-obratilsya-v-esk-rfs-po-povodu-sudeystva-v-matche-s-rostovom

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