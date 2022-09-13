«Краснодар» обратился в ЭСК по четырем эпизодам матча с ЦСКА

«Краснодар» обратился в ЭСК РФС по итогам матча 9-го тура РПЛ с ЦСКА (1:4).

Клуб Сергея Галицкого попросил рассмотреть эпизоды с назначенным пенальти в их ворота на 26-й и 45+4-й минутах, а также с непоставленным 11-метровым в ворота ЦСКА на 45+1-й минуте.

«Краснодар» также попросил рассмотреть эпизод с перебитым пенальти на 59-й минуте.