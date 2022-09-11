ЦСКА: «Никак не относимся к угрозам «Краснодара». Даже его игроки сказали, что пенальти бесспорные»

Глава пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо оценил заявление «Краснодара» по судейству в матче девятого тура РПЛ (4:1). Краснодарцы допускают, что обратятся в правоохранительные органы.

«Как относимся к заявлению господина Владимира Хашига? Да никак. Даже игроки «Краснодара» еще вчера сказали, что все одиннадцатиметровые бесспорные. Тут двух мнений быть не может, ни по одному из эпизодов.

А за коэффициентами мы не следим. Но приятно, что нас считают фаворитами. Значит отмечают работу команды, тренерского штаба», – сказал Брейдо.