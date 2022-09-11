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    ЦСКА: «Никак не относимся к угрозам «Краснодара». Даже его игроки сказали, что пенальти бесспорные»

    Глава пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо оценил заявление «Краснодара» по судейству в матче девятого тура РПЛ (4:1). Краснодарцы допускают, что обратятся в правоохранительные органы.

    «Как относимся к заявлению господина Владимира Хашига? Да никак. Даже игроки «Краснодара» еще вчера сказали, что все одиннадцатиметровые бесспорные. Тут двух мнений быть не может, ни по одному из эпизодов.

    А за коэффициентами мы не следим. Но приятно, что нас считают фаворитами. Значит отмечают работу команды, тренерского штаба», – сказал Брейдо.

    • У защитника «Краснодара» Егора Сорокина нет вопросов по судейству.
    • «Краснодар» не побеждает на «ВЭБ Арене» с 2018 года.
    • ЦСКА вышел в лидеры РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Sport24

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