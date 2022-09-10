Федотов: «Конкуренция с «Зенитом»? Работы еще много»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов считает, что для конкуренции с «Зенитом» его команде еще нужно работать.

«Конкуренция с «Зенитом»? Мы сами все видим, все понимаем. Работы еще много, двигаемся поэтапно. Это действие любит тишины. Надо действовать из игры к игре. Есть куда расти, развиваться команде в плане психологии, чтобы поучаствовать в борьбе за медали», – сказал Федотов.