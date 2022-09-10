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    Федотов: «Конкуренция с «Зенитом»? Работы еще много»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов считает, что для конкуренции с «Зенитом» его команде еще нужно работать.

    «Конкуренция с «Зенитом»? Мы сами все видим, все понимаем. Работы еще много, двигаемся поэтапно. Это действие любит тишины. Надо действовать из игры к игре. Есть куда расти, развиваться команде в плане психологии, чтобы поучаствовать в борьбе за медали», – сказал Федотов.

    • Тренер пришел в ЦСКА летом из «Сочи».
    • ЦСКА делит 1-е место с «Зенитом».
    • Сегодня в 9-м туре РПЛ ЦСКА победил «Краснодар» (4:1).

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    10.09.2022 21:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17343

      житель СПб 1 час назад

      Все правильно. Движение - в правильном направлении.

      0
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      Рейтинг: +2814

      Ziklop 2 часа назад

      с таким судейством вы чемпионы!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +500

      CSKA №1 > Ziklop 1 час назад

      Бла бла бла

      0
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