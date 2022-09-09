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    «Не все страны считают Россию исчадием ада». Созин – о товарищеском матче с Боснией и Герцеговиной

    Член комитета по этике РФС Андрей Созин отреагировал на новость о проведении товарищеской встречи между сборными России и Боснии и Герцеговины.

    • Матч состоится 19 ноября.
    • Команды сыграют в Санкт-Петербурге.

    «Можно выразить признательность людям, которые договорились сыграть с командой Боснии и Герцоговины. И сказать им спасибо – они показали мастерство.

    Раз Босния согласилась сыграть в Питере, значит, не все страны считают Россию исчадием ада. Уверен, таких стран на самом деле много.

    Для нас это очень достойный соперник. Хочется верить, что полный стадион гарантирован», – сказал Созин.

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    Источник: «Чемпионат»

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