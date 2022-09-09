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    «Мне бы хотелось сказать больше, но я не буду». Альба – о своем положении в «Барселоне»

    Левый защитник «Барселоны» Жорди Альба прокомментировал слухи о своем будущем в клубе.

    • В этом сезоне игрок провел на поле 216 минут, поучаствовав в 4 матчах.
    • Его контракт с клубом действует до 2024 года.
    • «Барса» пыталась отдать фулбека в аренду «Интеру» без его ведома, чтобы сократить зарплатную ведомость.

    «Мои мысли всегда были связаны только с «Барсой». Я достоин играть за эту команду. Иначе я бы уже ушел.

    У клуба есть свои интересы. Я же всегда демонстрировал свою приверженность команде, тренерам.

    Мне бы хотелось сказать больше, но я не буду», – сказал 33-летний испанец.

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    Источник: 90min

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