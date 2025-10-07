Альба объяснил решение закончить карьеру в 36 лет

Левый защитник «Интер Майами» Жорди Альба прокомментировал грядущий уход из профессионального футбола.

«Пришло время завершить важный этап в моей жизни. Я принял решение закончить карьеру профессионального футболиста в конце этого сезона.

Я делаю это с абсолютной уверенностью, чувством удовлетворения и счастья. Потому что я чувствую, что прошел весь этот путь со всей страстью, на которую был способен, и сейчас самое подходящее время, чтобы начать новую главу и завершить предыдущую с наилучшими чувствами. Футбол дал мне абсолютно все.

Спасибо всем моим партнерам по команде, тренерам, членам тренерских штабов, сотрудникам клубов и соперникам, которые заставляли меня выкладываться по полной.

Спасибо всем фанатам за вашу любовь. Вы научили меня тому, что футболку нужно не просто носить, ее нужно чувствовать.

Спасибо моим родителям и брату за то, что с детства были рядом со мной на каждом шагу. За все усилия, которые вы приложили, чтобы помочь осуществить мою мечту. Я вас очень люблю.

Спасибо моей жене и детям за то, что заставляете меня улыбаться даже в зрелом возрасте и всегда напоминаете мне о том, что действительно важно.

Любимая, спасибо тебе за то, что всегда была рядом со мной. Без твоей поддержки и советов все было бы по-другому. Я добивался всего, думая о тебе. Эти достижения – и твои тоже. Я тебя люблю.

Сегодня я завершаю эту главу, зная, что отдал всего себя. Футбол был, есть и всегда будет неотъемлемой частью моей жизни. Спасибо тебе, футбол. Спасибо тебе за многое», – сказал Альба.