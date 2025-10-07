Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Альба объяснил решение закончить карьеру в 36 лет

Сегодня, 20:00

Левый защитник «Интер Майами» Жорди Альба прокомментировал грядущий уход из профессионального футбола.

«Пришло время завершить важный этап в моей жизни. Я принял решение закончить карьеру профессионального футболиста в конце этого сезона.

Я делаю это с абсолютной уверенностью, чувством удовлетворения и счастья. Потому что я чувствую, что прошел весь этот путь со всей страстью, на которую был способен, и сейчас самое подходящее время, чтобы начать новую главу и завершить предыдущую с наилучшими чувствами. Футбол дал мне абсолютно все.

Спасибо всем моим партнерам по команде, тренерам, членам тренерских штабов, сотрудникам клубов и соперникам, которые заставляли меня выкладываться по полной.

Спасибо всем фанатам за вашу любовь. Вы научили меня тому, что футболку нужно не просто носить, ее нужно чувствовать.

Спасибо моим родителям и брату за то, что с детства были рядом со мной на каждом шагу. За все усилия, которые вы приложили, чтобы помочь осуществить мою мечту. Я вас очень люблю.

Спасибо моей жене и детям за то, что заставляете меня улыбаться даже в зрелом возрасте и всегда напоминаете мне о том, что действительно важно.

Любимая, спасибо тебе за то, что всегда была рядом со мной. Без твоей поддержки и советов все было бы по-другому. Я добивался всего, думая о тебе. Эти достижения – и твои тоже. Я тебя люблю.

Сегодня я завершаю эту главу, зная, что отдал всего себя. Футбол был, есть и всегда будет неотъемлемой частью моей жизни. Спасибо тебе, футбол. Спасибо тебе за многое», – сказал Альба.

  • Испанцу сейчас 36 лет.
  • Он наиболее известен по выступлениям за «Барселону» на протяжении 11 сезонов (2012-2023).

Еще по теме:
Еще один одноклубник Месси объявил о завершении карьеры
Месси получил дисквалификацию в МЛС 3
Стало известно, когда «Барселона» выплатит долги Месси и другим игрокам за 2020 год
Источник: «Бомбардир»
США. МЛС Испания. Примера Интер Майами Барселона Испания Альба Жорди
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Стало известно, почему Захарян не играет 2,5 недели
20:32
Карпин раскрыл, как его называли во время футбольной карьеры
20:20
Казахстан пытался переманить защитника сборной России
20:08
1
Абаскаль недоволен результатами «Спартака»
19:40
2
На динамовца Нгамале появился еще один претендент
19:30
Ташуев недоволен размером пенсии: «Где мои деньги?»
19:19
9
Канчельскис – о Мостовом: «Сделает «Спартак» снова великим»
19:00
21
Карпин посоветовал игроку сборной России сбросить вес
18:43
1
Президент европейского клуба поздравил Путина с днем рождения
18:35
2
Еще один одноклубник Месси объявил о завершении карьеры
18:27
Все новости
Все новости
Альба объяснил решение закончить карьеру в 36 лет
20:00
Еще один одноклубник Месси объявил о завершении карьеры
18:27
В ФИФА подтвердили, что находятся под контролем США
09:22
6
Экс-защитник «Реала» может стать одноклубником Месси
4 октября
Появился 3-й клуб, против которого Месси не набрал очки в 2+ матчах, рекорд – у команды РПЛ
2 октября
1
Мюллер взял 1-й трофей после ухода из «Баварии»
2 октября
1
МЛС. «Интер Майами» проиграл «Чикаго Файр», Месси не сделал результативных действий, у Суареса дубль
1 октября
Шапи удалился спустя 13 минут после выхода на замену
28 сентября
Реакция Серхио Рамоса на завершение карьеры Бускетса
26 сентября
1
Бускетс анонсировал завершение карьеры
26 сентября
МЛС. Дубль и передача Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Нью-Йорк Сити»
25 сентября
38-летний Месси вышел в лидеры бомбардирской гонки МЛС
21 сентября
2+1 38-летнего Месси помогли «Интеру» победить «Ди Си Юнайтед»
21 сентября
10 величайших игроков всех времен по версии Give me Sport
19 сентября
1
Стало известно, где продолжит карьеру Месси
18 сентября
2
Месси повторил бомбардирский рекорд Роналду
17 сентября
1
МЛС. Гол и передача Месси помогли «Интер Майами» победить «Сиэтл»
17 сентября
Хет-трик Мюллера в день 35-летия помог «Ванкуверу» победить со счетом 7:0
14 сентября
«Интер Майами» проиграл «Шарлотт» (0:3), Месси повторил судьбу Смолова из 2018-го
14 сентября
ФотоМиранчук не попал в топ-10 самых дорогих игроков МЛС
12 сентября
Список всех скандальных выходок Луиса Суареса
9 сентября
2
Суареса дополнительно наказали за плевок в сотрудника «Сиэтла»
8 сентября
3
Миранчук рассказал, по чему скучает в США
7 сентября
5
Суарес и Бускетс получили суммарно 8 матчей дисквалификации
6 сентября
2
38-летний Месси сделал заявление о будущем: «Этот момент приближается»
5 сентября
ВидеоТрамп попытался присвоить себе Кубок мира по футболу
22 августа
1
Мюллер после трансфера в МЛС изменил мнение насчет лучшего игрока в истории
22 августа
1
Агент: «Миранчук стал полноценным лидером «Атланты»
17 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 