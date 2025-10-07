Реакция Месси на завершение карьеры Альбы

Лионель Месси высказался о решении партнера по «Интеру Майами» Жорди Альбы закончить профессиональную карьеру.

«Спасибо тебе, Жорди. Я буду очень по тебе скучать. После всего, что мы вместе пережили, мне будет странно смотреть налево и не видеть там тебя...

Невероятно, сколько раз ты мне ассистировал все эти годы... Кто же теперь будет отдавать мне пасы?» – написал Месси в комментариях к заявлению 36-летнего испанца, опубликованному в соцсетях.