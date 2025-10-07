Введите ваш ник на сайте
Реакция Месси на завершение карьеры Альбы

Сегодня, 22:22

Лионель Месси высказался о решении партнера по «Интеру Майами» Жорди Альбы закончить профессиональную карьеру.

«Спасибо тебе, Жорди. Я буду очень по тебе скучать. После всего, что мы вместе пережили, мне будет странно смотреть налево и не видеть там тебя...

Невероятно, сколько раз ты мне ассистировал все эти годы... Кто же теперь будет отдавать мне пасы?» – написал Месси в комментариях к заявлению 36-летнего испанца, опубликованному в соцсетях.

  • Альба наиболее известен по выступлениям за «Барселону» на протяжении 11 сезонов (2012-2023).
  • Защитник выиграл 20 трофеев на клубном уровне, а также Евро-2012 и Лигу наций-2023 в составе сборной Испании.

Главные новости
Пименов указал на судейскую ошибку в дерби ЦСКА – «Спартак»: «Ни в какие рамки не лезет»
22:34
Реакция Месси на завершение карьеры Альбы
22:22
Мостовой – о новом тренере сборной Узбекистана: «И во сне бы это никому не приснилось»
22:10
1
Червиченко объяснил приглашение Хави в «Спартак»
21:50
«Сам не очень разбирается»: президент Медиалиги улучил Соловьева в неосведомленности
21:39
2
Губерниев отреагировал на перепалку Карпина с министром спорта России
21:21
2
Пономарев встал на защиту Соболева, нарушившего ПДД более 600 раз
21:09
7
Мостовой оценил нового кандидата на пост главного тренера «Спартака»
20:55
2
Три европейских клуба интересуются Глебовым из ЦСКА
20:44
5
Стало известно, почему Захарян не играет 2,5 недели
20:32
3
Альба объяснил решение закончить карьеру в 36 лет
20:00
Еще один одноклубник Месси объявил о завершении карьеры
18:27
В ФИФА подтвердили, что находятся под контролем США
09:22
6
Экс-защитник «Реала» может стать одноклубником Месси
4 октября
Появился 3-й клуб, против которого Месси не набрал очки в 2+ матчах, рекорд – у команды РПЛ
2 октября
1
Мюллер взял 1-й трофей после ухода из «Баварии»
2 октября
1
МЛС. «Интер Майами» проиграл «Чикаго Файр», Месси не сделал результативных действий, у Суареса дубль
1 октября
Шапи удалился спустя 13 минут после выхода на замену
28 сентября
Реакция Серхио Рамоса на завершение карьеры Бускетса
26 сентября
1
Бускетс анонсировал завершение карьеры
26 сентября
МЛС. Дубль и передача Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Нью-Йорк Сити»
25 сентября
38-летний Месси вышел в лидеры бомбардирской гонки МЛС
21 сентября
2+1 38-летнего Месси помогли «Интеру» победить «Ди Си Юнайтед»
21 сентября
10 величайших игроков всех времен по версии Give me Sport
19 сентября
1
Стало известно, где продолжит карьеру Месси
18 сентября
2
Месси повторил бомбардирский рекорд Роналду
17 сентября
1
МЛС. Гол и передача Месси помогли «Интер Майами» победить «Сиэтл»
17 сентября
Хет-трик Мюллера в день 35-летия помог «Ванкуверу» победить со счетом 7:0
14 сентября
«Интер Майами» проиграл «Шарлотт» (0:3), Месси повторил судьбу Смолова из 2018-го
14 сентября
ФотоМиранчук не попал в топ-10 самых дорогих игроков МЛС
12 сентября
Список всех скандальных выходок Луиса Суареса
9 сентября
2
Суареса дополнительно наказали за плевок в сотрудника «Сиэтла»
8 сентября
3
Миранчук рассказал, по чему скучает в США
7 сентября
5
Суарес и Бускетс получили суммарно 8 матчей дисквалификации
6 сентября
2
38-летний Месси сделал заявление о будущем: «Этот момент приближается»
5 сентября
ВидеоТрамп попытался присвоить себе Кубок мира по футболу
22 августа
1
Мюллер после трансфера в МЛС изменил мнение насчет лучшего игрока в истории
22 августа
1
Агент: «Миранчук стал полноценным лидером «Атланты»
17 августа
