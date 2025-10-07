Реакция Месси на завершение карьеры Альбы

Лионель Месси высказался о решении партнера по «Интеру Майами» Жорди Альбы закончить профессиональную карьеру.
«Спасибо тебе, Жорди. Я буду очень по тебе скучать. После всего, что мы вместе пережили, мне будет странно смотреть налево и не видеть там тебя...
Невероятно, сколько раз ты мне ассистировал все эти годы... Кто же теперь будет отдавать мне пасы?» – написал Месси в комментариях к заявлению 36-летнего испанца, опубликованному в соцсетях.
- Альба наиболее известен по выступлениям за «Барселону» на протяжении 11 сезонов (2012-2023).
- Защитник выиграл 20 трофеев на клубном уровне, а также Евро-2012 и Лигу наций-2023 в составе сборной Испании.
Источник: «Бомбардир»