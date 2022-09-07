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    Тарасов: «Баринов сказал, что в «Локомотиве» опять смена власти. Желаю ему сменить команду»

    Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался о ситуации в московском клубе.

    • Сообщалось, что Бирис Ротенберг-младший может сменить спортивного директора Томаса Цорна.
    • В таком случае на пост главного тренера, вероятно, назначат Юрия Семина.
    • «Локомотив» победил в 2 из 9 матчей сезона.
    • Команда идет на 9-м месте в таблице РПЛ.

    «Что говорить про «Локомотив»? На всю эту историю больно смотреть. Сейчас я больше сосредоточен на своей команде но буквально на днях списывался с Димой Бариновым, спрашиваю: «Ну что там?». Он говорит, что опять смена власти как в фильме. Не знаю, что сказать.

    Баре желаю уехать или сменить команду, наверное. Видно, что он мучается», — сказал Тарасов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.09.2022 18:46
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