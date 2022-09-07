Тарасов: «Баринов сказал, что в «Локомотиве» опять смена власти. Желаю ему сменить команду»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался о ситуации в московском клубе.
- Сообщалось, что Бирис Ротенберг-младший может сменить спортивного директора Томаса Цорна.
- В таком случае на пост главного тренера, вероятно, назначат Юрия Семина.
- «Локомотив» победил в 2 из 9 матчей сезона.
- Команда идет на 9-м месте в таблице РПЛ.
«Что говорить про «Локомотив»? На всю эту историю больно смотреть. Сейчас я больше сосредоточен на своей команде но буквально на днях списывался с Димой Бариновым, спрашиваю: «Ну что там?». Он говорит, что опять смена власти как в фильме. Не знаю, что сказать.
Баре желаю уехать или сменить команду, наверное. Видно, что он мучается», — сказал Тарасов.
Источник: «Спорт-Экспресс»