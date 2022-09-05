Ротенберг может стать президентом «Локомотива» и вернуть Семина на пост тренера

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник может уйти в отставку.

Как сообщает шоу-проект «Это футбол, брат!» (один из резидентов – футбольный агент Тимур Гурцкая), если это произойдет, то новым президентом клуба может стать Борис Ротенберг-младший.

В таком случае на пост главного тренера, вероятно, назначат Юрия Семина.