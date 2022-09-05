Ротенберг может стать президентом «Локомотива» и вернуть Семина на пост тренера

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник может уйти в отставку.
Как сообщает шоу-проект «Это футбол, брат!» (один из резидентов – футбольный агент Тимур Гурцкая), если это произойдет, то новым президентом клуба может стать Борис Ротенберг-младший.
В таком случае на пост главного тренера, вероятно, назначат Юрия Семина.
- «Локомотив» победил в 2 из 9 матчей сезона.
- Команда идет на 9-м месте в таблице РПЛ.
- Сообщалось, что Ротенберг может сменить спортивного директора Томаса Цорна.
- 75-летний Семин не работает в «Локо» с мая 2020 года.
Источник: телеграм-канал «Это футбол, брат!»