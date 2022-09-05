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    Ротенберг может стать президентом «Локомотива» и вернуть Семина на пост тренера

    Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник может уйти в отставку.

    Как сообщает шоу-проект «Это футбол, брат!» (один из резидентов – футбольный агент Тимур Гурцкая), если это произойдет, то новым президентом клуба может стать Борис Ротенберг-младший.

    В таком случае на пост главного тренера, вероятно, назначат Юрия Семина.

    • «Локомотив» победил в 2 из 9 матчей сезона.
    • Команда идет на 9-м месте в таблице РПЛ.
    • Сообщалось, что Ротенберг может сменить спортивного директора Томаса Цорна.
    • 75-летний Семин не работает в «Локо» с мая 2020 года.

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    Источник: телеграм-канал «Это футбол, брат!»

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    05.09.2022 20:57
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +10

      linkkivibe 4 часа назад

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      Рейтинг: +17011

      paracetamol 6 часов назад

      А что будет делать Сочи?

      0
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      Рейтинг: +3672

      minaev23 7 часов назад

      Ротенберги это конечно что-то!!! Хоккей, футбол , крымский мост - смешались в кучу кони,люди.!!!! А Ростов бедный сейчас в позоре и коррупционности судьи кошмарят!

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      Рейтинг: +5421

      TOMSON 7 часов назад

      При всем уважении к Палычу, но только консультантом или в академию. Да и не в главном тренере беда Локо. Проблемы нужно искать выше.

      1
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      Рейтинг: +11864

      BRO_football 7 часов назад

      Единственная возможность Ротенберга получить хоть какую-то поддержку от болельщиков - вернуть Сёмина.

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      Рейтинг: -61

      diamondfan 8 часов назад

      Верните Палыча!

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      Рейтинг: +4190

      ААМ 8 часов назад

      Новое - хорошо забытое старое.

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      Рейтинг: +2497

      фанат джигурды 8 часов назад

      Дайте Юрию Палычу уже отдохнуть.
      А вот возвращению Пашинина лично я бы обрадовался, потому что пусть свои руководят, как раз сезон похерен- можно потихоньку начать выстраивать игру.
      Только надо кем-то заменить никчёмный баланс в виде 71 номера и иже с ним.

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      Рейтинг: +5319

      Красногорск_Фан > фанат джигурды 8 часов назад

      Вот пока ему как раз не дают отдохнуть ))) от слова совсем. я первый раз сам выключил матч локомотива вчера. Не мог смотреть на этот трэш

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      Рейтинг: +5319

      Красногорск_Фан > фанат джигурды 8 часов назад

      Босс и Евсеевым тоже не самые плохие варианты "из своих". но мы гадаем. все решат за нас.

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      Рейтинг: +2497

      фанат джигурды > Красногорск_Фан 7 часов назад

      Я в поезде с Пензы ехал.
      На пенальти рассмеялся, когда узнал, что мы в большинстве. Потом при следующем появлении интернета смеялся на весь вагон, аж, жена успокаивала.

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      Рейтинг: +5319

      Красногорск_Фан > фанат джигурды 7 часов назад

      Мне еще повезло. Я думал может на стадионе посмотреть. Чудом пронесло )))) поехал к папе смотреть дома его Спартак.

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      Рейтинг: +5319

      Красногорск_Фан 8 часов назад

      No Semin , no Party )))))) Плохие были времена, с Цорном на Йух улетели. Сегодня с нами Юрий Палыч, Юрий Палыч в деле ))))))

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      Рейтинг: +17

      Вот как то так > Красногорск_Фан 8 часов назад

      вероятно, назначат Юрия Семина.---ВЕРОЯТНО...ЗНАЧИТ --КУФ ЗНАЕТ

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      Рейтинг: +5319

      Красногорск_Фан > Вот как то так 8 часов назад

      это просто радость что небо слышит молитвы. Я в другом топике писал что скорей всего про большие перемены это вброс.

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      Рейтинг: +17

      Вот как то так > Красногорск_Фан 8 часов назад

      это просто радость что небо слышит молитвы.======У тебя других молитв нет ? Например молитвы о том. чтобы ты и твоя семья не были гонимы властями, чтобы не были бы нищие, чтобы никто из твоей семьи, и ты сам --- не были бы в тюрьме.
      У тебя нет таких молитв ?

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      Рейтинг: +5319

      Красногорск_Фан > Вот как то так 7 часов назад

      а ты мой друг иди дорогою добра (с)

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      Рейтинг: +17

      Вот как то так > Красногорск_Фан 7 часов назад

      Я не твой друг....А тему про молитву ты кинул сказав ---"это просто радость что небо слышит молитвы"....Ну сказал про молитвы ----ответь за базар.....Чо скажешь Красногорск_Фан ?
      То ли атеист, то ли куй знает кто...Но кидающий фразу --"это просто радость что небо слышит молитвы"

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      Рейтинг: +5319

      Красногорск_Фан > Вот как то так 7 часов назад

      Про базар он вспомнил. ну ты обоснуй сперва по понятиям кто ты с меня спрашивать. Автоматная рожа ты или загрузился как Боинг? А может ты меня лечишь, а сам в манжеты балуешся или в пилотку ныряешь?

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      Рейтинг: +17

      Вот как то так > Красногорск_Фан 7 часов назад

      Автоматная рожа ты или загрузился как Боинг? А может ты меня лечишь, а сам в манжеты балуешся или в пилотку ныряешь?=======Вот и все, что надо знать о тебе...Притворяющемуся ...--словами -----"это просто радость что небо слышит молитвы"
      Ты никогда не молился...Лжешь про это.Как всегда лгал в своей жизни.

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      Рейтинг: +5319

      Красногорск_Фан > Вот как то так 7 часов назад

      Интересная свежая методичка у твоих американских хозяев. Спасибо, развлек. Заходи ищо.

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      Рейтинг: +17

      Вот как то так > Красногорск_Фан 6 часов назад

      Интересная свежая методичка у твоих американских хозяев==========Именно для тебя методичка ?...))) Кому ты накуй нужен )))

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