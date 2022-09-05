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  • Ротенберг может стать президентом «Локомотива» и вернуть Семина на пост тренера

Ротенберг может стать президентом «Локомотива» и вернуть Семина на пост тренера

5 сентября 2022, 20:57
15

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник может уйти в отставку.

Как сообщает шоу-проект «Это футбол, брат!» (один из резидентов – футбольный агент Тимур Гурцкая), если это произойдет, то новым президентом клуба может стать Борис Ротенберг-младший.

В таком случае на пост главного тренера, вероятно, назначат Юрия Семина.

  • «Локомотив» победил в 2 из 9 матчей сезона.
  • Команда идет на 9-м месте в таблице РПЛ.
  • Сообщалось, что Ротенберг может сменить спортивного директора Томаса Цорна.
  • 75-летний Семин не работает в «Локо» с мая 2020 года.

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Источник: телеграм-канал «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Локомотив Ротенберг Борис Семин Юрий
Комментарии (15)
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Красногорск_Фан
1662402194
No Semin , no Party )))))) Плохие были времена, с Цорном на Йух улетели. Сегодня с нами Юрий Палыч, Юрий Палыч в деле ))))))
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фанат джигурды
1662402680
Дайте Юрию Палычу уже отдохнуть. А вот возвращению Пашинина лично я бы обрадовался, потому что пусть свои руководят, как раз сезон похерен- можно потихоньку начать выстраивать игру. Только надо кем-то заменить никчёмный баланс в виде 71 номера и иже с ним.
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ААМ
1662403201
Новое - хорошо забытое старое.
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BRO_football
1662405702
Единственная возможность Ротенберга получить хоть какую-то поддержку от болельщиков - вернуть Сёмина.
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TOMSON
1662407919
При всем уважении к Палычу, но только консультантом или в академию. Да и не в главном тренере беда Локо. Проблемы нужно искать выше.
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deinego77@yandex.ru
1662407931
Ротенберги это конечно что-то!!! Хоккей, футбол , крымский мост - смешались в кучу кони,люди.!!!! А Ростов бедный сейчас в позоре и коррупционности судьи кошмарят!
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paracetamol
1662410377
А что будет делать Сочи?
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