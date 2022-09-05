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    Борис Ротенберг может сменить Цорна в «Локомотиве»

    Томас Цорн близок к ухода с поста спортивного директора «Локомотива».

    Руководство клуба собирается отправить его в отставку вслед за тренером Марвином Комппером.

    Сменить Цорна может Борис Ротенберг-младший, который 10 июля провел прощальный матч в составе «Локо».

    В случае назначения Ротенберг займется поиском нового главного тренера.

    • «Локомотив» победил в 2 из 9 матчей сезона.
    • Команда идет на 9-м месте в таблице РПЛ.
    • Ротенберг выступал за московский клуб с 2016 года – в его активе 17 матчей за 6 сезонов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.09.2022 20:10
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    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5619

      rash1959 6 часов назад

      Лохомотив уверенно перехватывает у Спартака "первенство" в медиапространстве.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11864

      BRO_football 7 часов назад

      Это шутка какая-то? Вот этот недофутболист получит должность спортивного директора? Сочувствую Локомотиву.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +207

      RdAMR10 7 часов назад

      Ахахха) одно решение лучше другого

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6273

      Ганнибал Лектор 7 часов назад

      Как минимум, это забавно

      0
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      Рейтинг: +69

      Ill Ich 8 часов назад

      Потенциальный уход Цорна, может, и не решит всех проблем "Локомотива", но убирать этого горе-менеджера просто необходимо. Хорошо бы, чтобы этот субъект не появился ещё где-то, принося разруху. Хотя бы в футбольных клубах.

      0
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      Рейтинг: +271

      Мася_1989 8 часов назад

      Ну к этому всё и шло. Не просто же так он в команде был. Узнал всю кухню с другой стороны)

      1
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      Рейтинг: +6862

      Из Твери Леха 8 часов назад

      Хорошая игрушка для Бори)

      0
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      Рейтинг: +2497

      фанат джигурды 8 часов назад

      Да пусть лучше Боря.

      Глядишь, его папка не накупит мудазяном, мамаспасей, игнатьевых и т.п.

      2
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      Рейтинг: +5319

      Красногорск_Фан 9 часов назад

      Бориску на царство ))) Учитывая, что как менеджер топ-клуба он стажер и школота. возможно любое развитие событий. Но сейчас столько слухов что мне 99% кажутся вбросами. Может сам Цорн их и вбрасывает чтобы временно успокоить. а потом выйдет из запоя и привезет еще парочку Штельмахеров и Рихтенгденов

      4
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      Рейтинг: +1977

      Vitaga 9 часов назад

      смена аферистов. толку не будет

      1
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      Рейтинг: +5319

      Красногорск_Фан > Vitaga 9 часов назад

      Ну не надо. Боря как футболист оставил добрую память. Не выеживался, показывая на фамилию. Я с Путиным работал, дальним родственником другого Путина. Вот этот всех задрал тем кто он и кто мы.

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      Рейтинг: +1977

      Vitaga > Красногорск_Фан 9 часов назад

      фамилия тут сама за себя говорит. сын за отца не отвечает - пословица из других времен. в нашей жизни сейчас не быть замазанным нереально. пусть он был скромным и память у тех кто его знал лично - оставил добрую.

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      Рейтинг: +5319

      Красногорск_Фан > Vitaga 9 часов назад

      Тогда было бы логично если бы Боря давно был директором ФК Роттенбенг. У него ж у папы свой клуб (Сочи)

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      Рейтинг: +32871

      VVM1964 > Красногорск_Фан 6 часов назад

      " Я с Путиным работал, дальним родственником другого Путина. Вот этот всех задрал тем кто он и кто мы " - вот с этого момента можно поподробнее и не спеша - я записываю )))

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