Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Борис Ротенберг может сменить Цорна в «Локомотиве»

5 сентября 2022, 20:10
17

Томас Цорн близок к ухода с поста спортивного директора «Локомотива».

Руководство клуба собирается отправить его в отставку вслед за тренером Марвином Комппером.

Сменить Цорна может Борис Ротенберг-младший, который 10 июля провел прощальный матч в составе «Локо».

В случае назначения Ротенберг займется поиском нового главного тренера.

  • «Локомотив» победил в 2 из 9 матчей сезона.
  • Команда идет на 9-м месте в таблице РПЛ.
  • Ротенберг выступал за московский клуб с 2016 года – в его активе 17 матчей за 6 сезонов.

Еще по теме:
«Локомотив» случайно рассекретил трансфер игрока «Зенита» 3
Опубликовано фото Мостового в форме «Локомотива» 10
Мостовой призвал клуб РПЛ уволить тренера 11
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Ротенберг Борис Цорн Томас
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Vitaga
1662400377
смена аферистов. толку не будет
Ответить
Красногорск_Фан
1662400581
Бориску на царство ))) Учитывая, что как менеджер топ-клуба он стажер и школота. возможно любое развитие событий. Но сейчас столько слухов что мне 99% кажутся вбросами. Может сам Цорн их и вбрасывает чтобы временно успокоить. а потом выйдет из запоя и привезет еще парочку Штельмахеров и Рихтенгденов
Ответить
фанат джигурды
1662402481
Да пусть лучше Боря. Глядишь, его папка не накупит мудазяном, мамаспасей, игнатьевых и т.п.
Ответить
Мася_1989
1662403800
Ну к этому всё и шло. Не просто же так он в команде был. Узнал всю кухню с другой стороны)
Ответить
Ill Ich
1662404991
Потенциальный уход Цорна, может, и не решит всех проблем "Локомотива", но убирать этого горе-менеджера просто необходимо. Хорошо бы, чтобы этот субъект не появился ещё где-то, принося разруху. Хотя бы в футбольных клубах.
Ответить
Ганнибал Лектор
1662405280
Как минимум, это забавно
Ответить
RdAMR10
1662405343
Ахахха) одно решение лучше другого
Ответить
BRO_football
1662405646
Это шутка какая-то? Вот этот недофутболист получит должность спортивного директора? Сочувствую Локомотиву.
Ответить
rash1959
1662409103
Лохомотив уверенно перехватывает у Спартака "первенство" в медиапространстве.
Ответить
zigbert
1662467602
Похоже на шутку но то что сейчас происходит в Локомотиве, все может быть.
Ответить
Главные новости
Бубнов вынес вердикт футболисту «Спартака»: «Зачем его взяли?»
01:36
Пономарев – о Соболеве и Глушенкове: «Здоровые лбы, выходят как павлины, чтобы на них все любовались»
01:13
Черданцев объяснил стратегию «Зенита» на сезон
01:01
1
«Динамо» отказало «Фламенго» в доступе к результатам проваленного медосмотра Платы
00:44
Черчесов – журналисту: «Я тебя прощаю, но вещи не путайте»
00:29
1
Видео«Вопрос о величайшем в истории закрыт»: Месси выложил рекламу с перечислением его достижений
00:16
1
Семак воспитывает Соболева: «Это был отцовский лещ»
Вчера, 23:59
4
«Это себя похоронить»: Пономарев предостерег Головина от перехода в клуб РПЛ
Вчера, 23:42
1
Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос о возвращении Захаряна
Вчера, 23:30
1
Победитель ЧМ-2026 завершил международную карьеру в 31 год
Вчера, 22:49
Все новости
Все новости
Семак воспитывает Соболева: «Это был отцовский лещ»
Вчера, 23:59
4
Тюкавин рассказал о состоянии здоровья перед дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:50
«Это себя похоронить»: Пономарев предостерег Головина от перехода в клуб РПЛ
Вчера, 23:42
1
Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос о возвращении Захаряна
Вчера, 23:30
1
Заявление босса «Динамо» о срыве трансферов латиноамериканцев
Вчера, 21:59
Слуцкий согласился возглавить азиатскую сборную
Вчера, 21:14
1
Фото«Локомотив» случайно рассекретил трансфер игрока «Зенита»
Вчера, 20:59
3
Тактаров дал прогноз на свой бой с Дзюбой
Вчера, 20:45
1
Ожидания босса «Динамо» от матча со «Спартаком»
Вчера, 20:33
Фото«Краснодар» подписал уругвайского защитника
Вчера, 20:17
1
ФотоОпубликовано фото Мостового в форме «Локомотива»
Вчера, 19:55
10
«Спартак» сделал новый шаг к трансферу Головина
Вчера, 19:38
19
Жена Семака двумя словами отреагировала на новость, что Мостовой уходит из «Зенита» из-за дочери тренера
Вчера, 19:26
4
«Зенит» принял окончательное решение по Головину
Вчера, 19:15
5
Мостовой призвал клуб РПЛ уволить тренера
Вчера, 18:59
11
ЦСКА продлил контракт с защитником
Вчера, 18:53
1
Игрок «Динамо Мх» рассказал, сколько денег в месяц ему нужно для комфортной жизни
Вчера, 18:31
1
Орлов определил, кто неправ в удалении Дивеева в матче с «Факелом»
Вчера, 18:19
3
Мостовой сменил «Зенит» на другой клуб РПЛ
Вчера, 17:58
12
Бубнов раскрыл тайну насчет карьеры Семака
Вчера, 17:46
2
Игрок «Зенита» выразил недовольство решениями Семака
Вчера, 17:26
16
Самедов прокомментировал вызывающее поведение Талалаева
Вчера, 17:16
Головину дали прогноз, в какой клуб РПЛ он перейдет
Вчера, 16:56
3
Семак рассказал, сыграют ли Вендел и Педро с ЦСКА,
Вчера, 16:43
1
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
Вчера, 16:23
3
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар»
Вчера, 16:07
13
ФотоУчастник ЧМ-2026, игравший в РПЛ, нашел новый клуб
Вчера, 16:00
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака»
Вчера, 15:26
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+