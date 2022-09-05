Борис Ротенберг может сменить Цорна в «Локомотиве»

Томас Цорн близок к ухода с поста спортивного директора «Локомотива».
Руководство клуба собирается отправить его в отставку вслед за тренером Марвином Комппером.
Сменить Цорна может Борис Ротенберг-младший, который 10 июля провел прощальный матч в составе «Локо».
В случае назначения Ротенберг займется поиском нового главного тренера.
- «Локомотив» победил в 2 из 9 матчей сезона.
- Команда идет на 9-м месте в таблице РПЛ.
- Ротенберг выступал за московский клуб с 2016 года – в его активе 17 матчей за 6 сезонов.
Источник: «РБ Спорт»