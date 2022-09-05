Борис Ротенберг может сменить Цорна в «Локомотиве»

Томас Цорн близок к ухода с поста спортивного директора «Локомотива».

Руководство клуба собирается отправить его в отставку вслед за тренером Марвином Комппером.

Сменить Цорна может Борис Ротенберг-младший, который 10 июля провел прощальный матч в составе «Локо».

В случае назначения Ротенберг займется поиском нового главного тренера.