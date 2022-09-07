Беллингем: «Никто не знает, как остановить Холанда»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов и встречи с нападающим Эрлингом Холандом.

«Никто не знает, как его остановить. Я бы стоил гораздо больше, если бы знал это.

Мы должны сделать все возможное, чтобы остановить его, но в их команде полно блестящих игроков, так что это будет непросто», — сказал Беллингем.