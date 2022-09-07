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    Беллингем: «Никто не знает, как остановить Холанда»

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов и встречи с нападающим Эрлингом Холандом.

    «Никто не знает, как его остановить. Я бы стоил гораздо больше, если бы знал это.

    Мы должны сделать все возможное, чтобы остановить его, но в их команде полно блестящих игроков, так что это будет непросто», — сказал Беллингем.

    • Эрлинг забил 12 голов в 8 матчах за «Ман Сити».
    • 22-летний Холанд перешeл в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии».
    • Клуб АПЛ заплатил за него 60 миллионов евро.

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    Источник: сайт УЕФА

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