«Динамо» представило Норманна роликом с Черданцевым и актрисой, сыгравшей Зарему

«Динамо» подготовило почти двухминутный ролик, посвященный представлению новичка Матиаса Норманна. В нем три девушки обсуждают «бывших».
В видео задействован комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев, а также актриса, сыгравшая жену Леонида Федуна Зарему Салихову в июльском видео фанатов «Зенита».
- Норманн принадлежит «Ростову» с 2019 года. «Динамо» арендовало игрока на год.
- В 1-м полугодии 2022 года Норманн был в аренде в «Норвиче».
- Теперь игрока не будут вызывать в сборную Норвегии.
Источник: ютуб-канал «Динамо»