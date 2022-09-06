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    «Динамо» представило Норманна роликом с Черданцевым и актрисой, сыгравшей Зарему

    «Динамо» подготовило почти двухминутный ролик, посвященный представлению новичка Матиаса Норманна. В нем три девушки обсуждают «бывших».

    В видео задействован комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев, а также актриса, сыгравшая жену Леонида Федуна Зарему Салихову в июльском видео фанатов «Зенита».

    • Норманн принадлежит «Ростову» с 2019 года. «Динамо» арендовало игрока на год.
    • В 1-м полугодии 2022 года Норманн был в аренде в «Норвиче».
    • Теперь игрока не будут вызывать в сборную Норвегии.

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    Источник: ютуб-канал «Динамо»

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    06.09.2022 18:54
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +44

      Генрих1212 2 часа назад

      Еле досмотрел... Бредятина...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +516

      Спартач80 5 часов назад

      Я думал у нас пресс-служба на дне,но тут постучали снизу от Динамо...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7918

      vladik12 6 часов назад

      Я вообще подумал, что мадам в голубом - это Анна Асти.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +389

      Shotlandets86 6 часов назад

      Ахаха! Убогие в медийке ничего не понимают.)

      Если что, это про нижеотписавшихся.)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7918

      vladik12 > Shotlandets86 6 часов назад

      Это хорошая работа медийки?

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      Ответить
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      Рейтинг: +25374

      JTherry > vladik12 3 часа назад

      после такой "медийки" Кирильчева отдыхает...)

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      Рейтинг: +389

      Shotlandets86 > vladik12 3 часа назад

      Это современная и качественная работа медийки. Недаром Динамо сейчас лучшее в РФ по этому направлению, даже такой ролик вызывает бурный отклик. Просто долбоëпам без самоиронии не понять.)))

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      Рейтинг: +30

      SergioOr 6 часов назад

      Пора фильмы снимать))

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      Рейтинг: +304

      Фитоняшич 6 часов назад

      Просто днище.

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      Рейтинг: +7918

      vladik12 > Фитоняшич 6 часов назад

      Так "Динамо" же. А оно откуда?..

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