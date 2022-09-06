«Динамо» представило Норманна роликом с Черданцевым и актрисой, сыгравшей Зарему

«Динамо» подготовило почти двухминутный ролик, посвященный представлению новичка Матиаса Норманна. В нем три девушки обсуждают «бывших».

В видео задействован комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев, а также актриса, сыгравшая жену Леонида Федуна Зарему Салихову в июльском видео фанатов «Зенита».