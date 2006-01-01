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Фанаты «Зенита» сняли пародию на Зарему

Объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» анонсировало матч за Суперкубок России против «Спартака».

Фанаты сняли пародию на Зарему Салихову – супругу владельца «Спартака» Леонида Федуна.

В ролике женщина, похожая на Зарему, пришла на сеанс к психотерапевту и рассказала о проблемах московского клуба: «Календарь неадекватный, все ошибки против нас, юбилей – настоящий!»

  • Матч «Зенит»«Спартак» пройдет на «Газпром Арене» 9 июля.
  • Московский клуб хотел бойкотировать встречу из-за ее места проведения.

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Источник: ютуб-канал «Ландскрона»

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Комментарии32
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    Рейтинг: +25066

    vladimir-7 9 минут назад

    Зенитовские болельщики, вы сами первые начинаете дерьмом обливать женщину
    Федуна, а потом заявляете, что мы ни причем, мы ничего не писали и никого не
    обзывали и удивляетесь, когда в ответ от спартаковских болельщиков прилетает
    ответка, более жирная и отправляет вас в нокдаун.

    1
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    Рейтинг: +351

    Номэд 10 минут назад

    Х.ня какая то. Ни смешно вообще. На большее питорские бомжи не способны. Хотя для бомжарского заГАЗованного мозга может и смешно.

    3
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    Рейтинг: +16235

    ilichkadr > Номэд 7 минут назад

    Тебе надо, чтобы было смешно? Не по адресу зашёл........

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +3687

    Беспонтий 19 минут назад

    рафинированная питерская интеллигентщина
    доктор семак проводит сеанс с городской сумасшедшей
    без бурунова скучновато
    без петрова не захватило

    1
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    Рейтинг: +3476

    Enter2006 > Беспонтий 15 минут назад

    Согласен, без Бурунова и песни: "музыка нас связала" ниочём ))

    ps: кто не видел, наберите в ютуб "бурунов музыка нас связала" где зимой его ДПС словил, немного позитива гарантированно ))

    0
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    Рейтинг: +7727

    vladik12 26 минут назад

    Почему у этой актрисы еще нет "Оскара"? Отыграла потрясно.
    Да и актер тоже.

    1
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    Рейтинг: +7727

    vladik12 29 минут назад

    Ска, еще хрюканье в самом начале вставили... Низковато.

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +130

    7:1 50 минут назад

    а помните, как спартаг, официально, снял вот это д*рьмище:

    https://bombardir.ru/news/654145

    ролик про тарасофского бомжа, у которого, судя по ролику, есть ДОМ (!)

    даже там обocpaлись.

    и вот ваш шедевр от фанатов зенита. просто сравните. гы-гы!

    1
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    Рейтинг: +14671

    NewLife 56 минут назад

    Это все, на что способен креатив чесоточной помойки. Ублюдки, постеснялись бы афишировать свой дебилизм.

    5
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    Рейтинг: -79

    diamondfan > NewLife 45 минут назад

    Дай Фепридину в рот и его жене!

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    Рейтинг: +16479

    paracetamol 56 минут назад

    Не понял, что такое групповой сеанс. Может кто объяснит?

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    Рейтинг: +13075

    playsh > paracetamol 43 минуты назад

    Сходи на улицу Красных фонарей,лучше всего в Амстердам,там объяснят.

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    Рейтинг: +495

    FС Spаrtак 57 минут назад

    снимать пародию на женщину фу стремно.видно такие болелы которые с бабой тягаются позор ей богу

    3
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    Рейтинг: +347

    Fialet > FС Spаrtак 19 минут назад

    На нормальную женщину никто бы пародии не снимал.

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    Рейтинг: +130

    7:1 57 минут назад

    стыдно за зарембу)

    3
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    Рейтинг: +495

    FС Spаrtак > 7:1 55 минут назад

    я все угараю с вас идиотов.создавать по 20 твинков чтоб хрень писать это каких недалеким надо быть слов нет.то что вы пишете на сайте да всем насрать веришь нет

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