Фанаты «Зенита» сняли пародию на Зарему

Зенитовские болельщики, вы сами первые начинаете дерьмом обливать женщину
Федуна, а потом заявляете, что мы ни причем, мы ничего не писали и никого не
обзывали и удивляетесь, когда в ответ от спартаковских болельщиков прилетает
ответка, более жирная и отправляет вас в нокдаун.
Объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» анонсировало матч за Суперкубок России против «Спартака».
Фанаты сняли пародию на Зарему Салихову – супругу владельца «Спартака» Леонида Федуна.
В ролике женщина, похожая на Зарему, пришла на сеанс к психотерапевту и рассказала о проблемах московского клуба: «Календарь неадекватный, все ошибки против нас, юбилей – настоящий!»