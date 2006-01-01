Фанаты «Зенита» сняли пародию на Зарему

Объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» анонсировало матч за Суперкубок России против «Спартака».

Фанаты сняли пародию на Зарему Салихову – супругу владельца «Спартака» Леонида Федуна.

В ролике женщина, похожая на Зарему, пришла на сеанс к психотерапевту и рассказала о проблемах московского клуба: «Календарь неадекватный, все ошибки против нас, юбилей – настоящий!»