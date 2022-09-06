Норманна отстранили от игры за сборную Норвегии из-за решения остаться в РПЛ

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн не будет вызываться в сборную Норвегии.

26-летнего футболиста отстранили после того, как стало известно о его решении продолжить карьеру в России.

Ожидается переход Норманна в «Динамо» на правах аренды.

В понедельник главный тренер норвежской сборной Стале Солбаккен связался с хавбеком и проинформировал его о своем решении.