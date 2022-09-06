Норманна отстранили от игры за сборную Норвегии из-за решения остаться в РПЛ

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн не будет вызываться в сборную Норвегии.
26-летнего футболиста отстранили после того, как стало известно о его решении продолжить карьеру в России.
Ожидается переход Норманна в «Динамо» на правах аренды.
В понедельник главный тренер норвежской сборной Стале Солбаккен связался с хавбеком и проинформировал его о своем решении.
- Норманн играет в России с 2019 года.
- В том же году он дебютировал за сборную.
- В составе национальной команды Матиас провел 12 матчей и забил 1 гол.
Источник: Verdens Gang