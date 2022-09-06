Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Норманна отстранили от игры за сборную Норвегии из-за решения остаться в РПЛ

    Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн не будет вызываться в сборную Норвегии.

    26-летнего футболиста отстранили после того, как стало известно о его решении продолжить карьеру в России.

    Ожидается переход Норманна в «Динамо» на правах аренды.

    В понедельник главный тренер норвежской сборной Стале Солбаккен связался с хавбеком и проинформировал его о своем решении.

    • Норманн играет в России с 2019 года.
    • В том же году он дебютировал за сборную.
    • В составе национальной команды Матиас провел 12 матчей и забил 1 гол.

    Новости по теме
    Норвежский журналист: «Практически все поддерживают решение отстранить Норманна от сборной. Не видел мнений в поддержку игрока» 21
    Терюшков: «У Норманна не возникнет сложностей с получением российского паспорта. Россия – страна возможностей» 4
    Стала известна зарплата Норманна в «Динамо». Из-за нее он отказал «Локомотиву» 1
    Источник: Verdens Gang

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.09.2022 00:12
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1624

      Форвард 79 6 сентября, 18:44

      Ну что ж сборная Норвегии стала немного, но слабей

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7422

      BarStep 6 сентября, 11:58

      Парень знал про это..
      И намеренно принял такое решение..

      Тот случай, когда своя задница ближе к телу)
      Он выбрал личное благополучие и не стал отказываться от горячей ванны (условно) в угоду фикции глобального превосходства особо белых над просто белыми..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15944

      Barmaleushka 6 сентября, 09:24

      Спорт вне политики , йопт )))
      Позор бандерщине и еврорейху !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      Житель планеты Земля 6 сентября, 08:49

      Санкции в действии.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      odessakmv 6 сентября, 08:38

      найдутся еще л.хи, верящие в свободу выбора, демократию и прочий бред?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +332

      7:1 6 сентября, 00:45

      я вот только недавно узнал, что у нас, оказывается, есть сухопутная граница с норвегией, с пунктом пропуска где-то за полярным кругом, и что до недавних событий через границу шастало по 100 человек в день. и что мигранты из всяких африк и иранов облюбовали этот маршрут через россию в евросоюз.

      комментарий не имеет отношения к новости, просто чёт вспомнилось)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23

      Житель планеты Земля > 7:1 6 сентября, 08:30

      Тут такой же как ты дабл...й.оп есть.Аватар шляпа с кроликом.Тоже всякую хрень вспоминает.)))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11