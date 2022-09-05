«Ростов» подтвердил уход Норманна в «Динамо»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин сообщил, что идет оформление аренды полузащитника Матиаса Норманна в «Динамо».

«Идут переговоры с «Динамо». Мы всe переговорили, сейчас остались юридические сложности: трансфер надо вернуть, а ФИФА не быстро работает.

Не могу сказать, насколько готов трансфер. Юристы занимаются оформлением трансфера. Там бумажная волокита, нам сейчас всe успеть надо.

Там бюрократическая история, а по спортивной части всe готово. Медосмотр пройден.

Можно сказать, что Норманн больше не будет играть в «Ростове»? Он уходит в аренду на год в «Динамо».

Будет ли право выкупа? Это конфиденциальная информация», – сказал Рыскин.