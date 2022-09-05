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    «Ростов» подтвердил уход Норманна в «Динамо»

    Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин сообщил, что идет оформление аренды полузащитника Матиаса Норманна в «Динамо».

    «Идут переговоры с «Динамо». Мы всe переговорили, сейчас остались юридические сложности: трансфер надо вернуть, а ФИФА не быстро работает.

    Не могу сказать, насколько готов трансфер. Юристы занимаются оформлением трансфера. Там бумажная волокита, нам сейчас всe успеть надо.

    Там бюрократическая история, а по спортивной части всe готово. Медосмотр пройден.

    Можно сказать, что Норманн больше не будет играть в «Ростове»? Он уходит в аренду на год в «Динамо».

    Будет ли право выкупа? Это конфиденциальная информация», – сказал Рыскин.

    • Прошлый сезон Норманн провел в аренде в «Норвиче».
    • Он забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 25 матчах.
    • Контракт футболиста с «Ростовом» рассчитан до 2024 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.09.2022 22:44
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