«Ростов» подтвердил уход Норманна в «Динамо»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин сообщил, что идет оформление аренды полузащитника Матиаса Норманна в «Динамо».
«Идут переговоры с «Динамо». Мы всe переговорили, сейчас остались юридические сложности: трансфер надо вернуть, а ФИФА не быстро работает.
Не могу сказать, насколько готов трансфер. Юристы занимаются оформлением трансфера. Там бумажная волокита, нам сейчас всe успеть надо.
Там бюрократическая история, а по спортивной части всe готово. Медосмотр пройден.
Можно сказать, что Норманн больше не будет играть в «Ростове»? Он уходит в аренду на год в «Динамо».
Будет ли право выкупа? Это конфиденциальная информация», – сказал Рыскин.
- Прошлый сезон Норманн провел в аренде в «Норвиче».
- Он забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 25 матчах.
- Контракт футболиста с «Ростовом» рассчитан до 2024 года.
Источник: «Чемпионат»