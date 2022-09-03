Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Динамо» близко к аренде Норманна из «Ростова»

    Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн в ближайшее время станет игроком «Динамо».

    Московский клуб арендует игрока с правом последующего выкупа.

    26-летний норвежец уже прошел медосмотр, предшествующий трансферу.

    Хавбек пытался найти себе новую команду в Европе, но безуспешно.

    • Прошлый сезон Норманн провел в аренде в «Норвиче».
    • Он забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 25 матчах.
    • Контракт футболиста с «Ростовом» рассчитан до 2024 года.

    Новости по теме
    «Фотошоп, возможно». Агент Норманна прокомментировал фото игрока в форме «Динамо»
    «Лучше бы он играл в другом месте». Тренер Норвегии сомневается в вызове Норманна после его возвращения в Россию 10
    Появилось фото Норманна в форме «Динамо» 9
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.09.2022 09:33
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5374

      ySS 3 сентября, 10:12

      Оченеь сдаётся, что это норвежский кокорин, только свалит при первой возможности

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +544

      gunstilzit > ySS 3 сентября, 11:15

      Скорей всего его ЛОКО из-за этого и не взяло.
      -Подпиши бумагу что не свалишь.
      -Не буду.
      -Вали в Динамо.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11