«Динамо» близко к аренде Норманна из «Ростова»

Оченеь сдаётся, что это норвежский кокорин, только свалит при первой возможности
Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн в ближайшее время станет игроком «Динамо».
Московский клуб арендует игрока с правом последующего выкупа.
26-летний норвежец уже прошел медосмотр, предшествующий трансферу.
Хавбек пытался найти себе новую команду в Европе, но безуспешно.
- Прошлый сезон Норманн провел в аренде в «Норвиче».
- Он забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 25 матчах.
- Контракт футболиста с «Ростовом» рассчитан до 2024 года.