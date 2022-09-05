Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «В шоке». Карпин – о концовке матча «Торпедо» – «Ростов»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарии после игры восьмого тура РПЛ против «Торпедо» (1:0).

    • Ростовчане забили на 99-й минуте с пенальти.
    • Перед этим они два 11-метровых не реализовали.
    • «Ростов» поднялся на 5-е место в таблице РПЛ.

    – С какими эмоциями вы смотрели последние секунды этой встречи?

    – Какие эмоции? В шоке. Всe. Что ещe скажешь? Два пенальти «Сочи» не забиваем, здесь два пенальти не забиваем.

    Неважно – было нарушение или нет, это футболисты Премьер‑лиги. Какие ощущения могут быть?

    – Есть радость от того, что берeт пенальти ваш футболист, которого можно вернуть?

    – Да, но толку от того, что можно его вернуть? Он у нас был, но он у нас не играл. Ну и какая ложка мeда от этого?

    – После прошлого матча вы сказали, что команда провела два разных тайма. Сегодня можно сказать, что она провела полтора одинаковых? Во второй половине второго «физики» не хватило?

    – Думаю, нет, с «физикой» как раз всe в порядке. Просто понятно, что когда 30 ударов по воротам наносишь, не забиваешь, эмоции захлeстывают.

    Понятно, что хочешь выиграть, начинаешь играть неправильно, пропускать контратаки из‑за неправильных наших действий в атаке.

    Теряли мячи, поэтому получали в свои ворота контратаки опасные достаточно.

    – После замены Полоза на Миронова стало больше мелкого паса через середину. Почему именно такая была замена? Расчeт делали на это?

    – Не только на это. Миронов может и хорошую тонкую передачу вперeд отдать, и пробить может с дальней дистанции.

    Понятно, что команда «Торпедо» низко оборонялась. Расчeт был на это.

    Безумная победа «Ростова»: игроки дважды перебивали пенальти, а третий забили на 99-й минуте

    Новости по теме
    «Фотографируйте и молчите». Карпин ответил фотографу «Торпедо», сказавшему, что «Ростов» победил благодаря судейству 1
    «Торпедо» подаст жалобу на судейство в игре с «Ростовом» 1
    «Это беспредел какой‑то. Просто цирк». Тренер «Торпедо» Савичев – после поражения от «Ростова» 2
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.09.2022 23:50
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11