«В шоке». Карпин – о концовке матча «Торпедо» – «Ростов»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарии после игры восьмого тура РПЛ против «Торпедо» (1:0).

Ростовчане забили на 99-й минуте с пенальти.

Перед этим они два 11-метровых не реализовали.

«Ростов» поднялся на 5-е место в таблице РПЛ.

– С какими эмоциями вы смотрели последние секунды этой встречи?

– Какие эмоции? В шоке. Всe. Что ещe скажешь? Два пенальти «Сочи» не забиваем, здесь два пенальти не забиваем.

Неважно – было нарушение или нет, это футболисты Премьер‑лиги. Какие ощущения могут быть?

– Есть радость от того, что берeт пенальти ваш футболист, которого можно вернуть?

– Да, но толку от того, что можно его вернуть? Он у нас был, но он у нас не играл. Ну и какая ложка мeда от этого?

– После прошлого матча вы сказали, что команда провела два разных тайма. Сегодня можно сказать, что она провела полтора одинаковых? Во второй половине второго «физики» не хватило?

– Думаю, нет, с «физикой» как раз всe в порядке. Просто понятно, что когда 30 ударов по воротам наносишь, не забиваешь, эмоции захлeстывают.

Понятно, что хочешь выиграть, начинаешь играть неправильно, пропускать контратаки из‑за неправильных наших действий в атаке.

Теряли мячи, поэтому получали в свои ворота контратаки опасные достаточно.

– После замены Полоза на Миронова стало больше мелкого паса через середину. Почему именно такая была замена? Расчeт делали на это?

– Не только на это. Миронов может и хорошую тонкую передачу вперeд отдать, и пробить может с дальней дистанции.

Понятно, что команда «Торпедо» низко оборонялась. Расчeт был на это.

Безумная победа «Ростова»: игроки дважды перебивали пенальти, а третий забили на 99-й минуте