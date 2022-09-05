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  • РПЛ. «Ростов» обыграл «Торпедо» благодаря голу с пенальти на 99-й минуте

РПЛ. «Ростов» обыграл «Торпедо» благодаря голу с пенальти на 99-й минуте

5 сентября 2022, 21:59
125

В восьмом туре чемпионата России «Ростов» на выезде минимально победил «Торпедо» – 1:0.

Единственный гол на девятой компенсированной ко второму тайму минуте забил Максим Осипенко с пенальти.

До него ростовчане не реализовали два 11-метровых после 90-й минуты. Удары Егора Голенкова и Николая Комличенко отразил Егор Бабурин, но в обоих случаях с нарушением правил (вратарь до удара убирал обе ноги с линии ворот).

Набрав три очка, «Ростов» поднялся с седьмого на пятое место в таблице РПЛ. «Торпедо» остался на 15-й строчке.

Россия. РПЛ. 8-й тур

Торпедо (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Осипенко (с пенальти), 90+9.

«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Смольников, Кутепов, Кожемякин, Нетфуллин, Рейхмен (Померко, 56), Енин (Ле Таллек, 81), Эркинов, Лебеденко (Турищев, 56), Караев (Коста, 87).

«Ростов»: Песьяков, Терентьев (Чернов, 16), Сильянов, Осипенко, Мелехин, Глебов, Тугарев, Уткин, Щетинин (Голенков, 69), Полоз (Миронов, 46), Комличенко.

Предупреждения: Смольников, 11; Эркинов, 13; Рейхмен, 19; Лебеденко, 44; Енин, 59; Кутепов, 90+1; Кожемякин, 90+3; Самсонов, 90+6; Бабурин, 90+7 – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Комментарии (125)
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slavа0508
1662404425
С Победой Ростов .взяли очень важные 3 очка . Ну концовка конечно умора с этими пендалями .....
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Красногорск_Фан
1662404554
Респект Торпедо и Бабурину за характер. А Ростов конечно сильнее и статистика в его пользу, но надо было все решать во время матча, а так увез 3 очка с запахом пеналя на 99-й минуте. И призом зрительских симпатий Бабурину.
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Из Твери Леха
1662404721
спартак с 6-ым местом, кстати!
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GoLenaStop
1662404819
Отвратительная победа Ростсельмаша, плять, как стыдно... игра команды - полный мрак. концовка с тремя пенальти - ужас... Торпедо, и Бабурин - вы сегодня лучшие!!! С уважением, Торпедо!
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MaxRnD
1662404850
Позорище. 29 ударов - 0 голов. Полоза вообще уволить нахер, остальных просто пи здить. Валере ведро валерьянки. Судья подарил победу
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житель СПб
1662404941
Позор.... Какой позор.... Бабурин - мы с тобой! Торпедо - вы сегодня молодцы. Ростов - увы, карма за это придет. Хорошо отношусь к Карпину и Ростову - но так нельзя.
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JTherry
1662405019
и пеналь дали левый на дельфине-Комличенко (вчера точно за такое же нарушение не поставили пенальти мусорам), и судья трижды заставил перебивать пенальти, пока не забьют... с запашком матч, "кто-то" очень много поставил на победу Ростова, позор..! а Бабурин молодец, два раза отразил пенальти, круто..!!!
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CSKA57
1662405057
Пенальти ставили бы до тех пор, пока не забил бы Ростов...
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lastik58
1662406641
Вот так великий Ростов опустился до Сочи.
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paracetamol
1662410173
Судья использовал последний момент, чтобы выполнить поставленную перед ним задачу!
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