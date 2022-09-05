РПЛ. «Ростов» обыграл «Торпедо» благодаря голу с пенальти на 99-й минуте

В восьмом туре чемпионата России «Ростов» на выезде минимально победил «Торпедо» – 1:0.

Единственный гол на девятой компенсированной ко второму тайму минуте забил Максим Осипенко с пенальти.

До него ростовчане не реализовали два 11-метровых после 90-й минуты. Удары Егора Голенкова и Николая Комличенко отразил Егор Бабурин, но в обоих случаях с нарушением правил (вратарь до удара убирал обе ноги с линии ворот).

Набрав три очка, «Ростов» поднялся с седьмого на пятое место в таблице РПЛ. «Торпедо» остался на 15-й строчке.

Россия. РПЛ. 8-й тур

Торпедо (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Осипенко (с пенальти), 90+9.

«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Смольников, Кутепов, Кожемякин, Нетфуллин, Рейхмен (Померко, 56), Енин (Ле Таллек, 81), Эркинов, Лебеденко (Турищев, 56), Караев (Коста, 87).

«Ростов»: Песьяков, Терентьев (Чернов, 16), Сильянов, Осипенко, Мелехин, Глебов, Тугарев, Уткин, Щетинин (Голенков, 69), Полоз (Миронов, 46), Комличенко.

Предупреждения: Смольников, 11; Эркинов, 13; Рейхмен, 19; Лебеденко, 44; Енин, 59; Кутепов, 90+1; Кожемякин, 90+3; Самсонов, 90+6; Бабурин, 90+7 – нет.

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