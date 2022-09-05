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    РПЛ. «Ростов» обыграл «Торпедо» благодаря голу с пенальти на 99-й минуте

    В восьмом туре чемпионата России «Ростов» на выезде минимально победил «Торпедо» – 1:0.

    Единственный гол на девятой компенсированной ко второму тайму минуте забил Максим Осипенко с пенальти.

    До него ростовчане не реализовали два 11-метровых после 90-й минуты. Удары Егора Голенкова и Николая Комличенко отразил Егор Бабурин, но в обоих случаях с нарушением правил (вратарь до удара убирал обе ноги с линии ворот).

    Набрав три очка, «Ростов» поднялся с седьмого на пятое место в таблице РПЛ. «Торпедо» остался на 15-й строчке.

    Россия. РПЛ. 8-й тур

    Торпедо (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Осипенко (с пенальти), 90+9.

    «Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Смольников, Кутепов, Кожемякин, Нетфуллин, Рейхмен (Померко, 56), Енин (Ле Таллек, 81), Эркинов, Лебеденко (Турищев, 56), Караев (Коста, 87).

    «Ростов»: Песьяков, Терентьев (Чернов, 16), Сильянов, Осипенко, Мелехин, Глебов, Тугарев, Уткин, Щетинин (Голенков, 69), Полоз (Миронов, 46), Комличенко.

    Предупреждения: Смольников, 11; Эркинов, 13; Рейхмен, 19; Лебеденко, 44; Енин, 59; Кутепов, 90+1; Кожемякин, 90+3; Самсонов, 90+6; Бабурин, 90+7 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.09.2022 21:59
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    Комментарии94
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      Рейтинг: +10

      linkkivibe 4 часа назад

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      Рейтинг: +17012

      paracetamol 6 часов назад

      Судья использовал последний момент, чтобы выполнить поставленную перед ним задачу!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +37

      lastik58 6 часов назад

      Ещё такой вопрос : если до удара , вратарь подпрыгнул и мяч отбил, то пенальти перебивается, так как это есть нарушение правил.
      А если до удара , вратарь подпрыгнул и мяч не отбил, то не перебивается и нарушением это не является?
      А если игрок вообще пробил мимо ворот - будет перебиваться?

      1
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      Рейтинг: +1373

      Дубина 7 часов назад

      Играл бы Спартак такого бы не было!

      газпром бы не позволил бить три пеналя))!!!

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      Рейтинг: +37

      lastik58 > Дубина 7 часов назад

      Там бы и одного не дали.

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      Рейтинг: +50249

      MaxRnD > lastik58 6 часов назад

      Да как не дали бы ? На Соболе игру назад ещё похлеще поставили. Вратарь лежит на земле, а Дельфин в прыжке через него специально ногу за собой по земле тянет, чтобы за лежащего воротчика зацепиться. Там очень занимательное и показательное шоу было

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      Рейтинг: +236

      Фитоняшич > MaxRnD 6 часов назад

      Приди в себя, это даже не Соболев был.Тебе лишь что-то вякнуть.
      Это во-первых.
      Во-вторых, отчётливо видно, что вратарь локоть поднял в том моменте.
      А сегодня просто сам Комличенко за шею обнял игрока и повалил за собой. Это позор просто. Ростов это судейский позор последних пяти лет, наряду с Зенитом и Динамо.

      1
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      Рейтинг: +50249

      MaxRnD > Фитоняшич 6 часов назад

      "это даже не Соболев был" И что это глобально меняет ? https://soccer365.ru/games/1814685/
      Я понимаю, что свини плохо видят и память у них, как у аквариумных рыбок, поэтому и обсуждают исключительно чужие косяки, и при этом в упор не помнят точно такие же свои.
      Локоть, ага ... да, да ! Таким, как ты, хоть ссы в глаза - пустая трата времени

      0
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      Рейтинг: +17

      Вот как то так 7 часов назад

      Россия коррумированная страна....Есть возражения---пишите

      2
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      ...
      Рейтинг: +37

      lastik58 > Вот как то так 7 часов назад

      А какая страна не коррумпированная?
      Назови.

      0
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      ...
      Рейтинг: +17

      Вот как то так > lastik58 7 часов назад

      Нораегия,Дания .....

      1
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      ...
      Рейтинг: +50249

      MaxRnD > lastik58 7 часов назад

      Не парься, это местный сайтовский ЦИПСО-шный укропровокатор, по первому нику "Вот оно чё Михалыч"

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17

      Вот как то так > MaxRnD 6 часов назад

      А что такое ЦИПСО-шный к которому вы внезапно меня зачислили ? )))

      0
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      ...
      Рейтинг: +50249

      MaxRnD > Вот как то так 6 часов назад

      Гугл в помощь

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37

      lastik58 > Вот как то так 6 часов назад

      Норвегия, Дания , ну насмешил. Это кто ж тебе такие сказки рассказывает?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +32871

      VVM1964 > lastik58 6 часов назад

      А ты посмотри рейтинг коррумпированности стран, если интересно, хотя нет - там всё врут !!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17

      Вот как то так > MaxRnD 6 часов назад

      Сам написал ЦИПСО-шный ..Сам не смог объяснить.
      Вывод MaxRnD ---ДЕБИЛ.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5319

      Красногорск_Фан > MaxRnD 6 часов назад

      Лучше всего из сотни его аккаунтов был аватар с петухом огнеупорным.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +50249

      MaxRnD > Вот как то так 6 часов назад

      Иди ..ять, уроки учи, укрочучело убогое, а то так и помрёшь бараном

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5319

      Красногорск_Фан > VVM1964 6 часов назад

      Вот сейчас было обидно. Они просто маленькие, иногда даже острова и каждый четвёртый друг другу родственник . а каждый второй родственник в 7-10 поколении. Они просто очень хорошо друг друга знают. Чтобы незаметно стырить. Поэтому отрываться от тотального контроля они на выходные ездят в другие отсталые страны

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +32871

      VVM1964 > Красногорск_Фан 6 часов назад

      Всё правильно, весь мир - бардак, болейте люди за Спартак )))

      2
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      ...
      Рейтинг: +5319

      Красногорск_Фан > VVM1964 6 часов назад

      Хватит что мой папа болеет за этот ваш Спартак ))) пусть хоть почаще радует )))

      1
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      ...
      Рейтинг: +17

      Вот как то так > Красногорск_Фан 6 часов назад

      Они просто маленькие====Прикольная отмазка, о том что Россия просто ОБЯЗАНА быть коррумпированной и вороватой страной.)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +32871

      VVM1964 > Красногорск_Фан 6 часов назад

      Папе мои пожелания здоровья и долгих лет, а тебе - стать похожим на отца в своих пристрастиях !!! )))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3672

      minaev23 > VVM1964 1 час назад

      Ну и за Ростов можно немножко!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2180

      spam2009 > VVM1964 32 минуты назад

      за рейтинг проплачено, не переживай

      0
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      Рейтинг: +37

      lastik58 7 часов назад

      Вот так великий Ростов опустился до Сочи.

      5
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      ...
      Рейтинг: +3672

      minaev23 > lastik58 7 часов назад

      Ростов не великий . Ростов на Дону !!! Не путай вася!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37

      lastik58 > minaev23 7 часов назад

      Я про клуб, а не про город, чудак.
      Ростов Великий с большой буквы пишется, если ты про город.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3672

      minaev23 > lastik58 7 часов назад

      Ты не понял моей иронии!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37

      lastik58 > minaev23 6 часов назад

      А-а-а, извини , день тяжёлый выдался.
      )))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +50249

      MaxRnD > lastik58 6 часов назад

      "Ростов опустился до Сочи"
      Это некорректное сравнение жопы с пальцем

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5319

      Красногорск_Фан > lastik58 6 часов назад

      Его для простоты и чтобы не путать называют Ростов Ярославский. Я был в обоих за последний год. Каждый хорош по своему , своей уникальностью.

      0
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      Рейтинг: +37

      lastik58 7 часов назад

      Судью на детектор!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3672

      minaev23 7 часов назад

      Торпедо сейчас таких мучеников делают. Прям жалко их бедных. Ростов их можно подумать на низ таблицы скинул.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37

      lastik58 > minaev23 7 часов назад

      причём здесь Торпедо , когда из тебя клоуна делают.

      1
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      Рейтинг: +1300

      ruded 7 часов назад

      судя по времени, играли до гола

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +414

      ростов 100/100 7 часов назад

      Товарищи, как бы вы не писали цирк, шапито и так далее, но пенали ведь были. Бабурин уж слишком переступал. И первый пеналь был, Камлеченко ведь завалили, не дали выпрыгнуть, а мяч шел на него.

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      ...
      Рейтинг: +37

      lastik58 > ростов 100/100 7 часов назад

      не уписайся только от такой победы.

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      Рейтинг: +5380

      ySS > ростов 100/100 7 часов назад

      Бабурин двумя ногами на линии не был, а вот по Комличенке ситуация не такая однозначная. В стиле ушедшей питерской легенды, провокационный толчок перед моментом, взаимный клинч и падение

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      Рейтинг: +37

      lastik58 > ySS 7 часов назад

      Пенальти забивать надо уметь. Что - это прям такое большое преимущество у вратаря когда он двумя ногами не на линии, а в воздухе завис? Слабая отмазка для недопенальтистов.

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