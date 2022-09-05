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    «Наверное, такое впервые в истории РПЛ». Бабурин – о двойном перебитии пенальти в матче с «Ростовом»

    Голкипер «Торпедо» Егор Бабурин высказался о том, что в концовке игры восьмого тура РПЛ против «Ростова» в его ворота трижды пробивали пенальти.

    «До конца старались удержать результат. Должны были его сохранить. Игрой более или менее довольны: качеством, сценарием. Результат – полное разочарование.

    Проверили в раздевалке, что я вышел. Просто второй момент, когда били по центру... Тяжело определить, как бы это повлияло.

    Будем надеяться, что если будем играть так же сконцентрированно, то в следующей игре нам вернeтся результат.

    Правила есть правила. Чтобы два раза перебивали, наверное, такое впервые в истории РПЛ. Мне лично очень обидно, как и команде, потому что сегодня должны были брать домашнее очко», – заявил Бабурин.

    Безумная победа «Ростова»: игроки дважды перебивали пенальти, а третий забили на 99-й минуте

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.09.2022 22:58
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