«Наверное, такое впервые в истории РПЛ». Бабурин – о двойном перебитии пенальти в матче с «Ростовом»

Голкипер «Торпедо» Егор Бабурин высказался о том, что в концовке игры восьмого тура РПЛ против «Ростова» в его ворота трижды пробивали пенальти.

Егор Голенков и Николай Комличенко 11-метровые не реализовали.

Вратарь парировал их удары, но с нарушением правил.

Максим Осипенко на 99-й минуте забил.

«До конца старались удержать результат. Должны были его сохранить. Игрой более или менее довольны: качеством, сценарием. Результат – полное разочарование.

Проверили в раздевалке, что я вышел. Просто второй момент, когда били по центру... Тяжело определить, как бы это повлияло.

Будем надеяться, что если будем играть так же сконцентрированно, то в следующей игре нам вернeтся результат.

Правила есть правила. Чтобы два раза перебивали, наверное, такое впервые в истории РПЛ. Мне лично очень обидно, как и команде, потому что сегодня должны были брать домашнее очко», – заявил Бабурин.

Безумная победа «Ростова»: игроки дважды перебивали пенальти, а третий забили на 99-й минуте