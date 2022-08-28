Семшов рассказал, чего не хватает Захаряну для игры в «Челси»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов прокомментировал готовящийся трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«Захарян показал хорошую игру один сезон и сейчас только начинает набирать форму, выходит на свой уровень. Не думаю, что быстрый переход может ему помочь в этом. Плюс считаю, что Захаряну надо еще немного поиграть, чтобы окрепнуть. Мало у него пока мужицкой практики и опыта игры в силовой футбол для переезда в Англию», – сказал Семшов.

Захарян – воспитанник «Динамо».

За основную команду провел 52 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.

Сообщалось, что «Челси» готов выкупить россиянина за 15 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2028 года.

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