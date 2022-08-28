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    «Зенит» и «Урал» объявили стартовые составы

    Стали известны стартовые составы команд на матч седьмого тура РПЛ между «Уралом» и «Зенитом».

    «Урал»: Помазун, Герасимов, Мамин, Гогличидзе, Бевеев, Эмерсон, Газинский, Подберeзкин, Юшин, Бикфалви, Каштанов.

    Запасные: Ландаков, Алексеев, Быковский, Кузьмичев, Евсеев, Сунгатулин, Железнов, Гаджимурадов.

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Кузяев, Мостовой, Барриос, Вендел, Сергеев, Малком.

    Запасные: Королев, Иван, Чистяков, Круговой, Адамов, Алип, Ерохин, Сутормин, Бакаев, Мантуан, Кассьерра.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча, который начнется на «Екатеринбург Арене» в 13:00 по Москве.

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    Источник: РПЛ

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +696

      г.Онега 1 час назад

      буду топить ,что бы факел остался ,а урал вылетел в фнл

      0
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      Рейтинг: +5270

      Беспонтий 2 часа назад

      а где Иван..?
      два бразильских метра по сотке за сантиметр?
      Мишаня опять будет скучать на ленточке
      и корчить брутала зверского
      до первого же косяка.

      2
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      Рейтинг: +901

      Сделаны из Дерева 2 часа назад

      Стыдно за блекло голубых)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5197

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      Боюсь что Урал ожидает хоррор.

      1
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      Рейтинг: +1341

      jek718875 2 часа назад

      Урал хочу

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      Рейтинг: +103

      Теркчанин 2 часа назад

      почему то Бакаев все время в запасе,хотя очень усиляет игру появившись на поле.

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      Рейтинг: +2142

      fakeid > Теркчанин 2 часа назад

      почему всё время? в цска он вышел в старте.

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