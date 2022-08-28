«Зенит» и «Урал» объявили стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч седьмого тура РПЛ между «Уралом» и «Зенитом».

«Урал»: Помазун, Герасимов, Мамин, Гогличидзе, Бевеев, Эмерсон, Газинский, Подберeзкин, Юшин, Бикфалви, Каштанов.

Запасные: Ландаков, Алексеев, Быковский, Кузьмичев, Евсеев, Сунгатулин, Железнов, Гаджимурадов.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Кузяев, Мостовой, Барриос, Вендел, Сергеев, Малком.

Запасные: Королев, Иван, Чистяков, Круговой, Адамов, Алип, Ерохин, Сутормин, Бакаев, Мантуан, Кассьерра.