«Зенит» и «Урал» объявили стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч седьмого тура РПЛ между «Уралом» и «Зенитом».
«Урал»: Помазун, Герасимов, Мамин, Гогличидзе, Бевеев, Эмерсон, Газинский, Подберeзкин, Юшин, Бикфалви, Каштанов.
Запасные: Ландаков, Алексеев, Быковский, Кузьмичев, Евсеев, Сунгатулин, Железнов, Гаджимурадов.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Кузяев, Мостовой, Барриос, Вендел, Сергеев, Малком.
Запасные: Королев, Иван, Чистяков, Круговой, Адамов, Алип, Ерохин, Сутормин, Бакаев, Мантуан, Кассьерра.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча, который начнется на «Екатеринбург Арене» в 13:00 по Москве.
Источник: РПЛ