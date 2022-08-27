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    «Динамо» включилось в гонку за Норманна

    На полузащитника «Ростова» Матиаса Нормана появился еще один претендент в РПЛ. Это «Динамо». Ранее сообщалось, что игрок интересен «Локомотиву».

    Однако приоритет для Норманна – «Андерлехт», который тоже в гонке за норвежца. Если вариант с бельгийцами отпадет, футболист, вероятно, переключится на выбор из московских клубов.

    • Норманн отказывается играть за «Ростов».
    • Норвежец стоит 10 миллионов евро.
    • Контракт Норманна с «Ростовом» рассчитан до 2024 года.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7393

      Томик 12 минут назад

      Даже исправлять не хочу. Что за бездарщина **** статейку накропал?.

      0
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      Рейтинг: +7393

      Томик > Томик 10 минут назад

      О, май гош. "не.гр.амотный" и "н.е.г.р." - не однокоренные слова. Какого хрена, бомбардир? Исправьте программку дешевенькую.

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      Рейтинг: +5277

      ySS 47 минут назад

      Пусть валит за кордон, жаль, что это будет бесплатно для Ростова

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      Рейтинг: +120

      ЗаЖиМ 52 минуты назад

      Матиас, не продешеви

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