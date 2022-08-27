«Динамо» включилось в гонку за Норманна

На полузащитника «Ростова» Матиаса Нормана появился еще один претендент в РПЛ. Это «Динамо». Ранее сообщалось, что игрок интересен «Локомотиву».

Однако приоритет для Норманна – «Андерлехт», который тоже в гонке за норвежца. Если вариант с бельгийцами отпадет, футболист, вероятно, переключится на выбор из московских клубов.