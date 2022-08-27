«Динамо» включилось в гонку за Норманна

На полузащитника «Ростова» Матиаса Нормана появился еще один претендент в РПЛ. Это «Динамо». Ранее сообщалось, что игрок интересен «Локомотиву».
Однако приоритет для Норманна – «Андерлехт», который тоже в гонке за норвежца. Если вариант с бельгийцами отпадет, футболист, вероятно, переключится на выбор из московских клубов.
- Норманн отказывается играть за «Ростов».
- Норвежец стоит 10 миллионов евро.
- Контракт Норманна с «Ростовом» рассчитан до 2024 года.
Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»