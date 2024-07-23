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  • Сбежавший из России Норманн восхитился горячим фото Люси Чеботиной – они встречаются

Сбежавший из России Норманн восхитился горячим фото Люси Чеботиной – они встречаются

23 июля 2024, 12:36
10

Полузащитник саудовского «Аль-Раеда» Матиас Норманн прокомментировал свежие кадры своей девушки Люси Чеботиной.

Российская певица выложила свежие горячие фото и видео.

«Моя девочка», – написал Норманн.

«Твоя», – ответила Чеботина.

  • Матиас сбежал из России в августе 2023 года.
  • Трибунал ФИФА обязал его выплатить компенсацию «Динамо» и «Ростову».
  • Чеботину называют болельщицей «Динамо». Она выступала на клубных мероприятиях, где, вероятно, и познакомилась с норвежским спортсменом.

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Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Норманн Матиас
Комментарии (10)
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andrei-sarap-yandex
1721731049
ДОМ-2 А НЕ СПОРТ
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DVOK68
1721732768
Люся!!! Ты у меня в стриме!!!!!
Ответить
k611
1721733132
Как говорится: Здравствуй Люся я к тебе крадуся...
Ответить
Skull_Boy
1721734228
Штакетник как штакетник
Ответить
Таврида
1721736646
Шо то хня, шо это хня. Вот эти обе хни такие...
Ответить
alefreddy
1721739339
Люси то бишь Люська
Ответить
Max-Min-vkontakte
1721739849
blyyaa - это он так "ласково" называет Люсю?)
Ответить
Spartak_forv@
1721741240
Почеботит и бросит
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1721743228
Мужики не собаки на кости не бросаются
Ответить
kutuzov112
1721806257
blyaaa kidok normann
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