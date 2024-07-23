Полузащитник саудовского «Аль-Раеда» Матиас Норманн прокомментировал свежие кадры своей девушки Люси Чеботиной.
Российская певица выложила свежие горячие фото и видео.
«Моя девочка», – написал Норманн.
«Твоя», – ответила Чеботина.
- Матиас сбежал из России в августе 2023 года.
- Трибунал ФИФА обязал его выплатить компенсацию «Динамо» и «Ростову».
- Чеботину называют болельщицей «Динамо». Она выступала на клубных мероприятиях, где, вероятно, и познакомилась с норвежским спортсменом.
Источник: «Бомбардир»