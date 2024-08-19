Новая версия побега Норманна из России

Матиас Норманн мог сбежать из России не по своей инициативе.

Экс-барбер футболиста Алишер Джураев утверждает, что на срочном отъезде настаивала его бывшая девушка.

– Он был моим постоянным клиентом. Жил недалеко от салона – тоже в одной из высоток «Москва-Сити». Посещал меня каждую неделю. Однажды я даже ездил делать стрижку к нему на базу «Динамо» в Новогорске.

– Знаете, почему он уехал из России?

– Да, из-за напряженной ситуации. В башню «Сити», где он жил, попал дрон. После этого он приходил ко мне на стрижку – но не в состоянии растерянности и тревоги. Наоборот – Матиас был заряжен.

Поэтому, скорее всего, уехал из-за девушки. Она испугалась, что в Москве могут начаться боевые действия. Самому Норманну это тоже стало неприятно – жизнь же не только в деньгах.

Он уехал с ней и нашел лучший и безопасный вариант [в Саудовской Аравии]. А потом, насколько знаю, Матиас с девушкой расстались. Да и барбер у него новый.