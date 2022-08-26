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    Селюк: «Бальде в «Спартаке»? В лучшем случае он подойдет «Химкам» или «Торпедо». Еще дурачки из «Локомотива» могут взять»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что нападающий Бальде Кейта не заиграет в топ-клубах РПЛ.

    – Вы хорошо знаете Кейта Бальде?

    – Не очень хорошо, смутно. Помню, он был в «Монако» в свое время. Как-то он блуждает, блуждает.

    Честно говоря, я не люблю обсуждать слухи. Он может перейти туда, может перейти туда, а может вообще никуда не перейдет.

    Какой-то человек написал новость, и поехали все обсуждать. Вот придет, мы на него посмотрим. За прошлый сезон он три гола забил.

    Мягко говоря, такие Бальде – 15 копеек пучок.

    – Бальде интересуются в «Спартаке» и «Зените». Нужен игрок клубам?

    – Он везде побродил, но нигде не добился никакого успеха. Я даже представляю, кто его сватает в Россию.

    Какой «Зенит» или «Спартак»? В лучшем случае он подойдет для «Химок» или «Торпедо».

    Зачем «Спартаку» нужен Бальде? Ну для чего? У них есть Соболев. Для чего они потратили на Николсона 8 миллионов? Он сидит сейчас на скамейке запасных.

    Конечно, это все фейк. Бальде какие-нибудь дурачки из «Локомотива» могут взять. Они метут всe подряд. Грабят клуб, видимо.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 18:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +40

      Фитоняшич 22 минуты назад

      Оно и понятно, твоих-то клиентов давно повыгоняли уже.
      Седрика Гогуа из выперли, про остальных даже не знает никто.

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