Селюк: «Бальде в «Спартаке»? В лучшем случае он подойдет «Химкам» или «Торпедо». Еще дурачки из «Локомотива» могут взять»

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что нападающий Бальде Кейта не заиграет в топ-клубах РПЛ.

– Вы хорошо знаете Кейта Бальде?

– Не очень хорошо, смутно. Помню, он был в «Монако» в свое время. Как-то он блуждает, блуждает.

Честно говоря, я не люблю обсуждать слухи. Он может перейти туда, может перейти туда, а может вообще никуда не перейдет.

Какой-то человек написал новость, и поехали все обсуждать. Вот придет, мы на него посмотрим. За прошлый сезон он три гола забил.

Мягко говоря, такие Бальде – 15 копеек пучок.

– Бальде интересуются в «Спартаке» и «Зените». Нужен игрок клубам?

– Он везде побродил, но нигде не добился никакого успеха. Я даже представляю, кто его сватает в Россию.

Какой «Зенит» или «Спартак»? В лучшем случае он подойдет для «Химок» или «Торпедо».

Зачем «Спартаку» нужен Бальде? Ну для чего? У них есть Соболев. Для чего они потратили на Николсона 8 миллионов? Он сидит сейчас на скамейке запасных.

Конечно, это все фейк. Бальде какие-нибудь дурачки из «Локомотива» могут взять. Они метут всe подряд. Грабят клуб, видимо.