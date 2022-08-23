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    Ари: «Я и Дзюба можем быть полезны для нового руководства «Спартака»

    Бывший нападающий «Спартака» Ари высказался об уходе Леонида Федуна из клуба.

    «Мне сложно прокомментировать ситуацию, потому что не знаю деталей произошедшего. В любом случае если такие изменения приведут к улучшению ситуации в клубе, то это, возможно, и к лучшему.

    В то время, когда я играл в «Спартаке», у меня было мало контакта с Федуном, но «Спартак» – это большой клуб с большой историей, надеюсь, что такие изменения пойдут только на улучшение клуба.

    Без сомнения, это запоминающееся имя [для клуба], потому что на протяжении многих лет [Федун] работал, много достижений было, несмотря на то, что Федун покидает пост президента, он навсегда будет ассоциироваться со «Спартаком».

    Если новое руководство «Спартака» захочет двух нападающих, которые тоже делали историю клуба, то я и Дзюба можем быть полезны», – сказал Ари.

    • «Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».
    • Федун был владельцем клуба с 2004 года.
    • При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
    • Бизнесмен вложил в команду более 2 миллиардов долларов.

    Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 19:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2096

      kvm 20 минут назад

      иди передёрни шлюбе...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +21

      Фитоняшич 34 минуты назад

      Вас близко никто не подпустит, надеюсь.

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