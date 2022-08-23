Ари: «Я и Дзюба можем быть полезны для нового руководства «Спартака»

Бывший нападающий «Спартака» Ари высказался об уходе Леонида Федуна из клуба.

«Мне сложно прокомментировать ситуацию, потому что не знаю деталей произошедшего. В любом случае если такие изменения приведут к улучшению ситуации в клубе, то это, возможно, и к лучшему.

В то время, когда я играл в «Спартаке», у меня было мало контакта с Федуном, но «Спартак» – это большой клуб с большой историей, надеюсь, что такие изменения пойдут только на улучшение клуба.

Без сомнения, это запоминающееся имя [для клуба], потому что на протяжении многих лет [Федун] работал, много достижений было, несмотря на то, что Федун покидает пост президента, он навсегда будет ассоциироваться со «Спартаком».

Если новое руководство «Спартака» захочет двух нападающих, которые тоже делали историю клуба, то я и Дзюба можем быть полезны», – сказал Ари.

«Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».

Федун был владельцем клуба с 2004 года.

При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

Бизнесмен вложил в команду более 2 миллиардов долларов.

Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам