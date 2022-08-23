Шалимов объяснил, почему его уволили из «Урала»

Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов высказался о своей отставке из клуба.

«Почти год отработал. Маловато будет, конечно, всегда хочется работать дольше. Но так сложилось. Не было результата: четыре матча — четыре поражения.

Мне это увольнение понятно, хотя можно было поступить чуть по‑другому. Но это уже зависело от Григория Викторовича [Иванова]. Он принял такое решение, с этим надо смириться», – сказал Шалимов.