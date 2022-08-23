Шалимов объяснил, почему его уволили из «Урала»

Уже писал , Шалимова убрали практически за один матч.
2 поражения от ЦСКА и Спартака вполне предсказуемы, от Краснодара на совести судьи, а вот Оренбургу 0:3 это Да.
Не дали сыграть дома с Нижним, проиграли.
Теперь походу Гончаренко должен Зенит обыгрывать и в Москве Динамо ?
Это как , реально ?
Ох уж этот Иванов !!! Вот кого гнать -то надо.
Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов высказался о своей отставке из клуба.
«Почти год отработал. Маловато будет, конечно, всегда хочется работать дольше. Но так сложилось. Не было результата: четыре матча — четыре поражения.
Мне это увольнение понятно, хотя можно было поступить чуть по‑другому. Но это уже зависело от Григория Викторовича [Иванова]. Он принял такое решение, с этим надо смириться», – сказал Шалимов.
- 53-летний Шалимов возглавлял «Урал» с августа 2021 года.
- Вместо него клуб возглавил Виктор Гончаренко.