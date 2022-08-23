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    Шалимов объяснил, почему его уволили из «Урала»

    Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов высказался о своей отставке из клуба.

    «Почти год отработал. Маловато будет, конечно, всегда хочется работать дольше. Но так сложилось. Не было результата: четыре матча — четыре поражения.

    Мне это увольнение понятно, хотя можно было поступить чуть по‑другому. Но это уже зависело от Григория Викторовича [Иванова]. Он принял такое решение, с этим надо смириться», – сказал Шалимов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11466

      Алексей З 53 минуты назад

      Уже писал , Шалимова убрали практически за один матч.
      2 поражения от ЦСКА и Спартака вполне предсказуемы, от Краснодара на совести судьи, а вот Оренбургу 0:3 это Да.
      Не дали сыграть дома с Нижним, проиграли.
      Теперь походу Гончаренко должен Зенит обыгрывать и в Москве Динамо ?
      Это как , реально ?
      Ох уж этот Иванов !!! Вот кого гнать -то надо.

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