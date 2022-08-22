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    Широков оценил период президентства Федуна в «Спартаке»

    Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков поделился мнением о достижениях команды в период президентства Леонида Федуна.

    «Неоднозначная работа. Если говорить про развитие инфраструктуры, то блестящий период. Если по завоеванию трофеев, то, мягко говоря, не очень.

    С одной стороны, сделано много хорошего и позитивного: инфраструктура, академия сохранена и развита очень хорошо, стадион появился.

    В то же время с трофеями было совсем не густо с такими возможностями. Поэтому неоднозначно.

    Все равно должны с огромной благодарностью вспоминать его управление», – считает Широков.

    • «Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».
    • Федун был владельцем клуба с 2004 года.
    • При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16886

      paracetamol 1 час назад

      Цэ було время упадка, зрада!

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