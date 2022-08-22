Широков оценил период президентства Федуна в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков поделился мнением о достижениях команды в период президентства Леонида Федуна.

«Неоднозначная работа. Если говорить про развитие инфраструктуры, то блестящий период. Если по завоеванию трофеев, то, мягко говоря, не очень.

С одной стороны, сделано много хорошего и позитивного: инфраструктура, академия сохранена и развита очень хорошо, стадион появился.

В то же время с трофеями было совсем не густо с такими возможностями. Поэтому неоднозначно.

Все равно должны с огромной благодарностью вспоминать его управление», – считает Широков.