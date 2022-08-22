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  • Цорн сообщил о недовольстве Гилерме своим положением в «Локомотиве»

Цорн сообщил о недовольстве Гилерме своим положением в «Локомотиве»

22 августа 2022, 12:03
3

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал ситуацию 36-летнего вратаря Гилерме.

  • В новом сезоне натурализованный бразилец ни разу не вышел на поле.
  • До этого он был основным голкипером и капитаном «Локо».
  • Сейчас в старте играет 18-летний Даниил Худяков.

– С Гилерме летом продлили контракт. Сейчас он не играет, а Баринов отнял у него капитанскую повязку. Он доволен своим положением дел в команде?

– Дима не отнял повязку. Это решение принял тренерский штаб.

Гиля – очень статусный и важный футболист для нас. Он лидер раздевалки. И, конечно, он недоволен игровым временем.

Каждый футболист хочет играть. Но он не против решения ставить Худякова в состав.

Когда мы продлевали контракт, сразу договорились: кто выиграет конкуренцию, тот и будет играть. Гиля хочет играть. Так же и Худяков вместе с Савиным.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Гилерме Баринов Дмитрий Худяков Даниил Цорн Томас
Комментарии (3)
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Enter2006
1661163074
Цорн - тебе сообщить о недовольстве всей России тобой? Когда свалишь? Ты не выдерживаешь никакой конкуренции тоже.
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Красногорск_Фан
1661164436
Пусть посмотрит с положительной стороны. Игра эта травмы + возраст не детский, зарплату платят, уважают и игроки и болельщики. Худяков это супер вратарь и очень хочется верить что менеджмент Локомотива не поступит "как обычно", легко расставшись со своими воспитанниками, как с Миранчуком (напомню на сумму от продажи купили пучок невнятных ноунеймов. нет профита), или не взяв перспективного игрока, как Хвича. Пусть играет.
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Romeo 123
1661174671
С его косяками лучше сидеть на лавке
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