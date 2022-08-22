Цорн сообщил о недовольстве Гилерме своим положением в «Локомотиве»

Особо надежным Гилерме никогда не был. И если появился вратарь, который в 18 лет равен по классу с Гилерме, ставить в ворота нужно более молодого. Тут без вариантов.
Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал ситуацию 36-летнего вратаря Гилерме.
- В новом сезоне натурализованный бразилец ни разу не вышел на поле.
- До этого он был основным голкипером и капитаном «Локо».
- Сейчас в старте играет 18-летний Даниил Худяков.
– С Гилерме летом продлили контракт. Сейчас он не играет, а Баринов отнял у него капитанскую повязку. Он доволен своим положением дел в команде?
– Дима не отнял повязку. Это решение принял тренерский штаб.
Гиля – очень статусный и важный футболист для нас. Он лидер раздевалки. И, конечно, он недоволен игровым временем.
Каждый футболист хочет играть. Но он не против решения ставить Худякова в состав.
Когда мы продлевали контракт, сразу договорились: кто выиграет конкуренцию, тот и будет играть. Гиля хочет играть. Так же и Худяков вместе с Савиным.