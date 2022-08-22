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    Цорн сообщил о недовольстве Гилерме своим положением в «Локомотиве»

    Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал ситуацию 36-летнего вратаря Гилерме.

    • В новом сезоне натурализованный бразилец ни разу не вышел на поле.
    • До этого он был основным голкипером и капитаном «Локо».
    • Сейчас в старте играет 18-летний Даниил Худяков.

    – С Гилерме летом продлили контракт. Сейчас он не играет, а Баринов отнял у него капитанскую повязку. Он доволен своим положением дел в команде?

    – Дима не отнял повязку. Это решение принял тренерский штаб.

    Гиля – очень статусный и важный футболист для нас. Он лидер раздевалки. И, конечно, он недоволен игровым временем.

    Каждый футболист хочет играть. Но он не против решения ставить Худякова в состав.

    Когда мы продлевали контракт, сразу договорились: кто выиграет конкуренцию, тот и будет играть. Гиля хочет играть. Так же и Худяков вместе с Савиным.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:03
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16804

      Cleaner 18 минут назад

      Особо надежным Гилерме никогда не был. И если появился вратарь, который в 18 лет равен по классу с Гилерме, ставить в ворота нужно более молодого. Тут без вариантов.

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