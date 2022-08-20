Промес – о поражении от «Динамо»: «Спартак» вернется сильнее»

Форвард «Спартака» Квинси Промес прокомментировал поражение от «Динамо» в шестом туре РПЛ (0:1).

«Для обеих команд было тяжело забить и вы видели, как они забили нам – это наша ошибка. Думаю, нам надо поработать над завершением атак – и посмотрим, как всe будет в следующей игре.

Но это не конец. Не знаю, почему все стали спрашивать: «Что происходит?». Сегодня мы показали отличную игру, но проиграли. Мы вернемся сильнее», – сказал Промес.

«Динамо» победило «Спартак» дома в РПЛ впервые с 2008 года.

«Спартак» впервые в сезоне проиграл.

«Динамо» идет в сезоне без поражений.

Когда Тюкавин забивает, «Динамо» не проигрывает. Сейчас в дерби пострадал «Спартак»

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