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  • Писарев прокомментировал разгромное поражение «Химок» от «Локомотива»

Писарев прокомментировал разгромное поражение «Химок» от «Локомотива»

20 августа 2022, 19:11
5

Главный тренер «Химок» Николай Писарев подвел итоги проигранного матча шестого тура РПЛ против «Локомотива».

«По сравнению с прошлой игрой мы начали тайм хорошо: до 20-й минуты все было довольно-таки неплохо, моменты мы создавали.

Но пропустили два мяча, особенно обидный второй, со стандарта. Как раз то, о чем мы говорили всю неделю после предыдущей игры, где тоже второй гол у нас был именно со стандарта. Поэтому это обидно.

Понятно, во втором тайме за счет большинства очень много моментов создали, но здесь уже реализация подвела. Есть над чем работать, понятно, какие слабые места.

Но отрадно, что удается переходить на схему – она вынужденная вторую игру – в два центральных защитника. Команде, играющей долгое время в другую схему, непросто в официальных матчах это делать. Но мы это делаем», – заявил Писарев.

  • «Химки» после смены тренера потерпели 2 поражения подряд с общим счетом 1:6.
  • Следующие соперники – «Сочи» (26 августа) и «Оренбург» (3 сентября).
  • Если команда уступит в обоих матчах, то Писарева могут уволить.

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Источник: ютуб-канал «Химок»
Россия. Премьер-лига Химки Локомотив Писарев Николай
Комментарии (5)
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Enter2006
1661014065
"переходить на схему – она вынужденная вторую игру" - это ты про выпуск на поле Садыгова видимо сказал? Клубу Химки "терпилы" как ты не нужны. Если у тебя нет своего мнения или ты ссышь его указать руководству, почему ты готов одних выпускать на поле а других не готов, даже если это сыночек инвестора, значит ты терпила а не главный тренер. Иди с ними в покер играть, там всегда можно поддаться, а не в футбол.
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SpartakMoskwa
1661014200
Молчал бы лучше, ты ч м о продажная а не тренер, собака на привязи у Садыговых
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PAREVG.
1661014323
Ставь Садыгова в стартовый состав, и переходи на схему ФНЛ.
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Plyash
1661026145
Бери шинель,фистуй домой.Чем раньше,тем лучше.
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Artemka444
1661026201
Вылет обеспечен, как и торпедо!!!
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