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    Писарев прокомментировал разгромное поражение «Химок» от «Локомотива»

    Главный тренер «Химок» Николай Писарев подвел итоги проигранного матча шестого тура РПЛ против «Локомотива».

    «По сравнению с прошлой игрой мы начали тайм хорошо: до 20-й минуты все было довольно-таки неплохо, моменты мы создавали.

    Но пропустили два мяча, особенно обидный второй, со стандарта. Как раз то, о чем мы говорили всю неделю после предыдущей игры, где тоже второй гол у нас был именно со стандарта. Поэтому это обидно.

    Понятно, во втором тайме за счет большинства очень много моментов создали, но здесь уже реализация подвела. Есть над чем работать, понятно, какие слабые места.

    Но отрадно, что удается переходить на схему – она вынужденная вторую игру – в два центральных защитника. Команде, играющей долгое время в другую схему, непросто в официальных матчах это делать. Но мы это делаем», – заявил Писарев.

    • «Химки» после смены тренера потерпели 2 поражения подряд с общим счетом 1:6.
    • Следующие соперники – «Сочи» (26 августа) и «Оренбург» (3 сентября).
    • Если команда уступит в обоих матчах, то Писарева могут уволить.

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    Источник: ютуб-канал «Химок»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4741

      PAREVG. 1 час назад

      Ставь Садыгова в стартовый состав, и переходи на схему ФНЛ.

      1
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      Рейтинг: +766

      SpartakMoskwa 1 час назад

      Молчал бы лучше, ты ч м о продажная а не тренер, собака на привязи у Садыговых

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      Рейтинг: +4396

      Enter2006 1 час назад

      "переходить на схему – она вынужденная вторую игру" - это ты про выпуск на поле Садыгова видимо сказал? Клубу Химки "терпилы" как ты не нужны. Если у тебя нет своего мнения или ты ссышь его указать руководству, почему ты готов одних выпускать на поле а других не готов, даже если это сыночек инвестора, значит ты терпила а не главный тренер. Иди с ними в покер играть, там всегда можно поддаться, а не в футбол.

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