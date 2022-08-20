Писарев прокомментировал разгромное поражение «Химок» от «Локомотива»

Главный тренер «Химок» Николай Писарев подвел итоги проигранного матча шестого тура РПЛ против «Локомотива».

«По сравнению с прошлой игрой мы начали тайм хорошо: до 20-й минуты все было довольно-таки неплохо, моменты мы создавали.

Но пропустили два мяча, особенно обидный второй, со стандарта. Как раз то, о чем мы говорили всю неделю после предыдущей игры, где тоже второй гол у нас был именно со стандарта. Поэтому это обидно.

Понятно, во втором тайме за счет большинства очень много моментов создали, но здесь уже реализация подвела. Есть над чем работать, понятно, какие слабые места.

Но отрадно, что удается переходить на схему – она вынужденная вторую игру – в два центральных защитника. Команде, играющей долгое время в другую схему, непросто в официальных матчах это делать. Но мы это делаем», – заявил Писарев.