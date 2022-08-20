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В «Химках» допустили отставку Писарева в сентябре

20 августа 2022, 17:50
7

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков не исключил, что клуб в скором времени уволит главного тренера Николая Писарева.

По его словам, отставка будет возможна, если команда проиграет следующие два матча.

«Ждал такого результата. Не увидел на поле коллектив, задумок в какой футбол мы играем.

Поторопились с отставкой Юрана? Отвечает за это генеральный директор. У любого решения есть результат.

Я для себя ждать долго не привык. Если будет два поражения, то работа с Писаревым будет краткосрочная. Но у нас еще будет время вернуться к весенней игре», – сказал Терюшков.

  • «Химки» сегодня разгромно проиграли «Локомотиву» (0:3).
  • Неделю назад команда уступила «Ахмату» (1:3).
  • Следующие соперники – «Сочи» (26 августа) и «Оренбург» (3 сентября).

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Химки Писарев Николай Терюшков Роман
Комментарии (7)
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Skull_Boy
1661008576
Писарев это клоун, а не тренер, где только может языком чесать, а на практике овощ
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Enter2006
1661009291
Роман Терюшков - тебя давно уволить пора, как с этой должности так и как депутата, маразматиков понабрали. Именно вы идиотизм такой устраиваете. И отдавайте Садыгова младшего в другой клуб. Прецедент был, может и повториться с любым тренером, даже с гениальным. Не должен "сыночек" играть в одной команде с "папочкой" инвестором.
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НикКин
1661009321
Цирк да и только
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derrik2000
1661010061
Будет "новый круговорот тренеров в Химках": Писарев-Черевченко-Юран. )))
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BarStep
1661010158
Рекорд у торпеду.. И кажись навсегда..
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Александр.Т.
1661015236
Воду какую то мутят
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