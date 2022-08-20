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    В «Химках» допустили отставку Писарева в сентябре

    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков не исключил, что клуб в скором времени уволит главного тренера Николая Писарева.

    По его словам, отставка будет возможна, если команда проиграет следующие два матча.

    «Ждал такого результата. Не увидел на поле коллектив, задумок в какой футбол мы играем.

    Поторопились с отставкой Юрана? Отвечает за это генеральный директор. У любого решения есть результат.

    Я для себя ждать долго не привык. Если будет два поражения, то работа с Писаревым будет краткосрочная. Но у нас еще будет время вернуться к весенней игре», – сказал Терюшков.

    • «Химки» сегодня разгромно проиграли «Локомотиву» (0:3).
    • Неделю назад команда уступила «Ахмату» (1:3).
    • Следующие соперники – «Сочи» (26 августа) и «Оренбург» (3 сентября).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +91

      Александр.Т. 53 минуты назад

      Воду какую то мутят

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7377

      BarStep 2 часа назад

      Рекорд у торпеду..
      И кажись навсегда..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5081

      Красногорск_Фан > BarStep 1 час назад

      Все хотят завтра дома принимать торпедо ))

      0
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      Рейтинг: +19655

      derrik2000 2 часа назад

      Будет "новый круговорот тренеров в Химках": Писарев-Черевченко-Юран.
      )))

      0
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      Рейтинг: +157

      НикКин 2 часа назад

      Цирк да и только

      1
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      Рейтинг: +4396

      Enter2006 2 часа назад

      Роман Терюшков - тебя давно уволить пора, как с этой должности так и как депутата, маразматиков понабрали. Именно вы идиотизм такой устраиваете. И отдавайте Садыгова младшего в другой клуб. Прецедент был, может и повториться с любым тренером, даже с гениальным. Не должен "сыночек" играть в одной команде с "папочкой" инвестором.

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      Рейтинг: +15748

      Barmaleushka 2 часа назад

      Верните Сирожу !

      1
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      Рейтинг: +13854

      Skull_Boy 2 часа назад

      Писарев это клоун, а не тренер, где только может языком чесать, а на практике овощ

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      Рейтинг: +6699

      Semenycch 2 часа назад

      Как, опять отставка?

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