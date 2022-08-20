В «Химках» допустили отставку Писарева в сентябре

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков не исключил, что клуб в скором времени уволит главного тренера Николая Писарева.
По его словам, отставка будет возможна, если команда проиграет следующие два матча.
«Ждал такого результата. Не увидел на поле коллектив, задумок в какой футбол мы играем.
Поторопились с отставкой Юрана? Отвечает за это генеральный директор. У любого решения есть результат.
Я для себя ждать долго не привык. Если будет два поражения, то работа с Писаревым будет краткосрочная. Но у нас еще будет время вернуться к весенней игре», – сказал Терюшков.
- «Химки» сегодня разгромно проиграли «Локомотиву» (0:3).
- Неделю назад команда уступила «Ахмату» (1:3).
- Следующие соперники – «Сочи» (26 августа) и «Оренбург» (3 сентября).
Источник: «Матч ТВ»