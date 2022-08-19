Ловрен и Барриос обратились к Дзюбе после его перехода в «Адана Демирспор»

Игроки «Зенита» Деян Ловрен и Вильмар Барриос пожелали удачи экс-партнеру по команде Артему Дзюбе, который наконец определился с новым клубом.
Хорват и колумбиец оставили комментарии под публикацией нападающего в соцсети.
- 33-летний Дзюба перешел в «Адана Демирспор» в качестве свободного агента.
- Стороны заключили контракт по схеме «1+1».
- Россиянин выбрал себе 24-й игровой номер.
- За «Зенит» он выступал с 2015 по 2022 год.
Куда перешел Дзюба: президент дает пощечины игрокам, клуб считается середняком, но с большой перспективой
Источник: «Бомбардир»