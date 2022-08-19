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    Ловрен и Барриос обратились к Дзюбе после его перехода в «Адана Демирспор»

    Игроки «Зенита» Деян Ловрен и Вильмар Барриос пожелали удачи экс-партнеру по команде Артему Дзюбе, который наконец определился с новым клубом.

    Хорват и колумбиец оставили комментарии под публикацией нападающего в соцсети.

    • 33-летний Дзюба перешел в «Адана Демирспор» в качестве свободного агента.
    • Стороны заключили контракт по схеме «1+1».
    • Россиянин выбрал себе 24-й игровой номер.
    • За «Зенит» он выступал с 2015 по 2022 год.

    Куда перешел Дзюба: президент дает пощечины игрокам, клуб считается середняком, но с большой перспективой

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    Источник: «Бомбардир»

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