Ловрен и Барриос обратились к Дзюбе после его перехода в «Адана Демирспор»

Игроки «Зенита» Деян Ловрен и Вильмар Барриос пожелали удачи экс-партнеру по команде Артему Дзюбе, который наконец определился с новым клубом.

Хорват и колумбиец оставили комментарии под публикацией нападающего в соцсети.

33-летний Дзюба перешел в «Адана Демирспор» в качестве свободного агента.

Стороны заключили контракт по схеме «1+1».

Россиянин выбрал себе 24-й игровой номер.

За «Зенит» он выступал с 2015 по 2022 год.

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